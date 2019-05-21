《日入而息》石藥首季多賺２９％，稀土股暴漲，港股挫１３０點

《今天重點》﹡石藥（０１０９３）首季純利升２９％至９﹒５億元人民幣；石藥指首季表

現主要受銷售量帶動，料未來數季藥價有一定壓力

﹡港華燃氣（０１０８３）首季售氣量按年升１７％，重申無私有化計劃；貿

易戰有影響惟不明顯，正商討佛山燃氣項目

﹡任正非稱不能狹隘認為愛華為就用華為手機；希望續用美國晶片，困境何時

結束要問特朗普；美國「９０天臨時執照」沒有多大意義；提前春節加班應

對美制裁，不要煽動民族情緒；華為５Ｇ絕對不受影響，不狹隘排除美國晶

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《即日市況》﹡Ａ股反彈，港股全日仍跌１３０點報２７６５７，再創逾三個月低



《深滬股市》﹡稀土股暴漲滬綜指收升１﹒２％，外資錄第４日流出



《美元匯價》﹡避險情緒升溫美元料再進一步，英鎊恐續尋底；歐元最新報

１﹒１１４４╱４７，日圓最新報１１０﹒２７╱３０



《公司業績》﹡敏華控股（０１９９９）全年純利按年跌１１﹒２％，末期息６仙

﹡石藥（０１０９３）首季純利升２９％至９﹒５億元人民幣

﹡信利國際（００７３２）首季純利按年激增７倍至１﹒０２億元，不派息



《公司資訊》﹡ＨＭＶ數碼（０８０７８）荷蘭媒體娛樂公司權益，套現３３００萬元

﹡中民築友（００７２６）擬出售建築產業化附屬，錄收益１１２０萬元人幣

﹡中油燃港（０８１３２）正申請銀行戶口解凍，以償還未結清費用

﹡中國動力（００４７６）與香港仔小輪簽戰略合作，香港第一艘純電動渡輪

或快啟航

﹡嘉里建設（００６８３）料香港樓市不會大幅調整，豪宅樓價看高一線

﹡美高梅中國（０２２８２）與美母公司獨立運作，不擔心賭牌受貿易戰影響

﹡報道指港交所（００３８８）ＩＰＯ聯席主管楊金隆辭任

﹡報道指匯控（００００５）擬在中國科技研發中心增設１０００個職位

﹡渣打（０２８８８）昨日倫交所回購１３９萬股，涉資逾９０００萬元

﹡港華燃氣（０１０８３）首季售氣量按年升１７％，重申無私有化計劃；貿

易戰有影響惟不明顯，正商討佛山燃氣項目

﹡匯創（０８２０２）主席兼執董蒲海勇辭任

﹡僑雄（００３８１）與綿陽合力實業和解

﹡澳博（００８８０）何超鳳稱上葡京將有逾９成面積作非博彩業務

﹡香港電訊（０６８２３）不預期未來兩年５Ｇ升級令支出突然急升

﹡敏華（０１９９９）越南廠房擴建今年第四季完工，今明年資本開支處高峰

﹡中國華融（０２７９９）擬根據２９億美元中期票據計劃發行美元擔保票據



《國企紅籌》﹡中鐵（００３９０）母公司完成增持Ａ股，總股本升至５０﹒７７％

﹡首創置業（０２８６８）收購江蘇昆山住宅地，擴大長三角布局

﹡石藥集團（０１０９３）委任張翠龍為副主席及輪值行政總裁

﹡華電國際（０１０７１）向華電金沙江增資逾７億元人民幣

﹡山東新華（００７１９）獲控股股東增持１９﹒８萬股Ａ股



《神州民企》﹡騰訊（００７００）進一步開放數據中台和技術中台；孫忠懷稱騰訊視頻付

費會員達８９００萬，５Ｇ助迎行業新藍海；劉熾平稱騰訊已形成三種生態

，投資公司是重要組成部分；尼泊爾封殺微信支付及支付寶，阻止中國商人

利用網絡支付逃稅；微信支付回應尼泊爾封禁：一直打擊境外違規收款

﹡佳兆業（０１６３８）購回２﹒５億美元２０２０年到期優先票據

﹡飲食概念（０８０５６）更名為「生活概念」



《中國要聞》﹡數據指內地險企一季度利潤增逾兩成，產險現隱憂

﹡人行７天逆回購利率持平，淨投放８００億；人行將於近期再次赴港發行人

民幣央行票據；縣域農商行降準資金運用情況將納入ＭＰＡ考核

﹡粵芯廣州設廠９月試量產，冀幫助實現晶片國產化

﹡科創板保薦機構表示中信建投項目最多，中金融資額第一

﹡微芯生物首迎「三試」，實控人認定成焦點

﹡險資可通過新股配售等多種方式參與科創板投資

﹡張智威稱中國稀土投機味濃，現價追入水位不高

﹡任正非稱不能狹隘認為愛華為就用華為手機；希望續用美國晶片，困境何時

結束要問特朗普；美國「９０天臨時執照」沒有多大意義；提前春節加班應

對美制裁，不要煽動民族情緒；華為５Ｇ絕對不受影響，不狹隘排除美國晶

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﹡大疆回應無人機竊取數據之嫌：高度重視信息安全

﹡逾１７０家美國鞋企聯名反對美對華加徵關稅

﹡環球文章表示技術和成本佔優，美國對中國稀土高度依賴

﹡商務部表示中俄博覽會６月１５－１９日在哈爾濱舉行

﹡國務院任命郝鵬為國資委主任

﹡國資委結束雙首長制安排

﹡上海全社會研發投入佔ＧＤＰ比例達４％

﹡上海副市長吳清稱爭取張江國家實驗室早日獲批；上海三大任務與科創中心

建設關係密切

﹡中方回應特朗普，要釐清「對等」和「更有利」兩概念

﹡財政部再要求地方清理ＰＰＰ項目，遏制隱性債務風險；４月全國銷售彩票

近３６０億元降１３﹒７％

﹡華為高管表示公司相信不會被歐洲「拉黑」

﹡南京銀行擬定增籌不逾１４０億，用於補充核心資本



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１０４６４﹒５點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱不會因被無禮對待而影響自己出席立法會；直上大會是打破困局

的方法

﹡港大民研社會指標數據：司法制度公平度創回歸後新低

﹡田北辰稱目前談投票取向言之尚早；民意支持港人港審

﹡房協未補價單位出租計劃優化措施或年中推出，擬放寬至可整間出租

﹡民陣下月９日再辦遊行反修例：若硬推將發起包圍立會

﹡李家超重申政府樂意聆聽及跟進不同意見

﹡報道指港府今日為首批綠色美元債券定價

﹡仲量聯行報告表示香港未能躋身全球２０大最佳創科城市

﹡深股通額度全日流走１５﹒４３億人幣；滬股通全日流走１８﹒８５億，陸

股通淨賣出３６﹒８億

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