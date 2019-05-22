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即市新聞

22/05/2019 07:46

《日出而作》道指反彈１９７點納指升１％，金價逾兩周低位

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５８７７．３３　升　１９７．４３點╱０．７７％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８６４．３６　升　　２４．１３點╱０．８５％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７８５．７２　升　　８３．３５點╱１．０８％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３２８．９２　升　　１８．０４點╱０．２５％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２１４３．４７　升　１０２．１８點╱０．８５％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３８５．４６　升　　２６．８７點╱０．５０％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．６０，歐元兌美元１．１１６９

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