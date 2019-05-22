《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８７７．３３ 升 １９７．４３點╱０．７７％
標普５００ ２８６４．３６ 升 ２４．１３點╱０．８５％
納斯達克 ７７８５．７２ 升 ８３．３５點╱１．０８％
倫敦富時１００ ７３２８．９２ 升 １８．０４點╱０．２５％
法蘭克福ＤＡＸ １２１４３．４７ 升 １０２．１８點╱０．８５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３８５．４６ 升 ２６．８７點╱０．５０％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．６０，歐元兌美元１．１１６９
22/05/2019 07:46
《日出而作》道指反彈１９７點納指升１％，金價逾兩周低位
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８７７．３３ 升 １９７．４３點╱０．７７％
標普５００ ２８６４．３６ 升 ２４．１３點╱０．８５％
納斯達克 ７７８５．７２ 升 ８３．３５點╱１．０８％
倫敦富時１００ ７３２８．９２ 升 １８．０４點╱０．２５％
法蘭克福ＤＡＸ １２１４３．４７ 升 １０２．１８點╱０．８５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３８５．４６ 升 ２６．８７點╱０．５０％
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