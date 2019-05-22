《盤前攻略》港股今早料「假彈」高開百點，即開淡倉或有肉食

《經濟通通訊社２２日專訊》美股連跌兩日終現反彈，市場期待聯儲局主席鮑威爾發表講話

，由於美方給予華為９０日延遲令，消息刺激晶片股反彈，英特爾漲２﹒０７％並成為道指最佳

升幅成分股，收報４４﹒４６美元，ＡＭＤ漲２﹒５１％收２７﹒３５美元。另外，人造肉概念

股Ｂｅｙｏｎｄ Ｍｅａｔ收跌近一成報７７﹒５美元，錄得三連跌累挫１６﹒６％。道指最終

收報２５８７７點，升１９７點或０﹒７７％。納指收報７７８５點，升８３點或

１﹒０３％。標指收報２８６４點，升２４點或０﹒８５％。



＊夜期輕微反彈，ＡＤＲ升跌不一＊



港股夜期收報２７５７３點，升２０點，低水８４點。

港股ＡＤＲ比例指數跌５點，報２７６５２點。預託證券升跌不一，騰訊跌０﹒２９％，折

合港元報３４０﹒２元。匯控升０﹒５１％，折合港元報６５﹒４３元。中移動跌０﹒７９％，

折合港元報７２﹒９２。友邦升０﹒３２％，折合港元報７５﹒２４元。長和跌０﹒６６％，折

合港元報７５﹒２。中行升０﹒１％，折合港元報３﹒５６元。國壽升０﹒７７％，折合港元報

１８﹒４６元。中海油升０﹒２６％，折合港元報１３﹒４１元。中石化升０﹒１１％，折合港

元報５﹒７４元。中聯通升０﹒３７％，折合港元報８﹒５元。



＊港股２７８００料受阻，持倉不宜「過夜」＊



美股連跌兩日後反彈，惟夜期及ＡＤＲ呈好淡爭持局面，而有「黑期」之稱的新加坡

ＨＳ５０指數現報２７７１８點，升８５點。技術上，港股昨日收一支十字陰燭，反映今早或有

機會出現撈底情況，但由於整體大市仍以淡風為主，如昨日開好倉的投資者可考慮今早開市立即

收割；而空倉投資者，如今早高開百點，可考慮反手操作做淡，或最盡有２００點幅度利潤。預

料今早２７８００點關口仍有阻力，而近期持倉不宜「過夜」，投資者無論賺蝕應即日離場。（

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