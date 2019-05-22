《選股情報－石鏡泉》仍然磨地

《選股情報》昨文（２１日）題為「磨地」，今日（２２日）仍然磨地。昨文如下：

「近日恆指由上格床到碌落地，但今日最好只磨地，在２７５區徘徊。」

２７５區守，恆指可抬頭。



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

