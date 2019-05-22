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22/05/2019 09:17

《選股情報－石鏡泉》仍然磨地

　　《選股情報》昨文（２１日）題為「磨地」，今日（２２日）仍然磨地。昨文如下：
　　「近日恆指由上格床到碌落地，但今日最好只磨地，在２７５區徘徊。」
　　　２７５區守，恆指可抬頭。
　
《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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