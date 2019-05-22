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即市新聞

22/05/2019 09:22

美股反彈帶動港股，開報２７７５３點升９６點，國指漲２６點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美國科技股造好，帶動美股三指反彈，今早亞洲股市靠穩
，港股則隨外圍氣氛高開近百點，手機設備股有支持，舜宇（０２３８２）及瑞聲
（０２０１８）高開近２％及逾１％，另外太古Ａ（０００１９）追捧並高開逾２％，其中受惠
於旗下太古地產（０１９７２）出售北角商廈消息帶動。恆生指數開報２７７５３，升９６點或
升０﹒３５％，主板成交２０﹒７８億元。國企指數開報１０６６１點，升２６點或０﹒２４８
％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒６１％，報６５﹒５元；港交所（００３８８）升
１﹒２３％，報２４７﹒６元；騰訊（００７００）跌０﹒４７％，報３３９﹒６元；中移動（
００９４１）跌０﹒０７％，報７３﹒４５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒５３％，報７５
﹒４元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太古Ａ　（０００１９）　　９６﹒００元　　　升２﹒３５％
　　創科實業（００６６９）　　５０﹒００元　　　升２﹒２５％
　　舜宇光學（０２３８２）　　７３﹒５０元　　　升１﹒８７％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒７９元　　　升１﹒７０％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒８０元　　　升１﹒５９％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２９﹒４０元　　　升１﹒５５％
　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒００元　　　升１﹒４８％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４４﹒４０元　　　升１﹒３７％
　　金沙中國（０１９２８）　　３８﹒３０元　　　升１﹒３２％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒０２元　　　升１﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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