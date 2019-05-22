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即市新聞

22/05/2019 17:10

《盤後部署》港股技術走勢轉好，或重上二萬八關口

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股受科技股帶動，三大指數全線上揚。港股今日亦高開
９６點報２７７５３，惟全日波幅不大，只在２７６４０至２７８２８點之間上落，重磅股友邦
（０１２９９）及港交所（００３８８）表現給力，港股收市升４８點，報２７７０５點，終止
三日跌。主板成交７６３﹒７７億元減少近兩成。
　　國企指數報１０６０４，下跌３０點或下跌０﹒２８％。
　　Ａ股偏軟，上證指數報２８９１，跌１４點或０﹒４９％；深成指數報９０４１，跌４６點
或０﹒５１％。滬深兩市成交約４５９２﹒５９億元人民幣。

＊科技板塊捲貿戰爭論，短期走向料現較大波幅＊

　　中美貿易爭端已轉移至科技戰，外媒引述美國半導體公司的業內人士指，華府近日延長審視
中國員工到美國半導體公司任職的申請，審批時間由以往的數周增加到六至八個星期。除了全面
截斷中資電訊公司的原材料供應之外，美國更以收緊工作審批的手法防止技術的出口。這背後的
傷害不僅是中資企業的利益，長遠而言，更妨礙美國企業藉由吸納人提升研發能力，損害兩國科
技實力。
　　近日美股及港股科技股板塊均出現較大波幅，隨著兩國陷入貿談僵局的時間愈長，市場憂慮
兩國將向對方的科網企業身上出招，以換取更多談判籌碼，為整個板塊前景增添更多不明朗因素

　　中美兩國貿易談判進展未明，經濟合作與發展組織（ＯＥＣＤ）警告，若兩大經濟體之間的
貿易關係繼續惡化，將對本來以陷入放緩危機的全球經濟帶來更大衝擊，包括拖低２０２１年全
球的國民生產總值（ＧＤＰ）約０﹒７％，即大約６０００億美元。因為貿易戰不只損害兩國的
利益，亦危害其他經濟體的經濟增長，當中對已發展國家的經濟體造成影響尤大。
　　貿戰無可避免對經濟造成影響，但美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長Ｊａｍｅｓ　
Ｂｕｌｌａｒｄ表示，關稅戰對經濟的衝擊，會否影響聯儲局政策，則要到幾個月之後才會知道
；又指，去年１２月加息屬「有點過頭」。因此，可以預料於明日香港凌晨時間公布之聯儲局議
息會議記錄，仍會強調根據國內的經濟數據來決定利率走向，而非基於當前政治壓力而輕易作出
減息的決定。

＊港股今日收「陀螺」，短期內港股見顯著反彈＊

　　大市今日雖然窄幅上落，在淡風背景下港股未見有失守，反映大市仍有購買力。從陰陽燭圖
表顯示，昨日（２１日）港股收一支「垂死十字」，反映港股出現回穩情況，而今日股再收一支
陰燭「陀螺」，加上１４日ＲＳＩ仍處於３１的超賣區域，預料近兩日港股會有顯著反彈，並很
大機會重上二萬八關口。淡倉投資者可考慮暫時鳴金收兵，相信港股近期重上並企穩牛熊線
（２７９６２點）機會頗大，並有機會挑戰１０天線（２８４８３點）。（ｙｋ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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