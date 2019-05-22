《盤後部署》港股技術走勢轉好，或重上二萬八關口

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股受科技股帶動，三大指數全線上揚。港股今日亦高開

９６點報２７７５３，惟全日波幅不大，只在２７６４０至２７８２８點之間上落，重磅股友邦

（０１２９９）及港交所（００３８８）表現給力，港股收市升４８點，報２７７０５點，終止

三日跌。主板成交７６３﹒７７億元減少近兩成。

國企指數報１０６０４，下跌３０點或下跌０﹒２８％。

Ａ股偏軟，上證指數報２８９１，跌１４點或０﹒４９％；深成指數報９０４１，跌４６點

或０﹒５１％。滬深兩市成交約４５９２﹒５９億元人民幣。



＊科技板塊捲貿戰爭論，短期走向料現較大波幅＊



中美貿易爭端已轉移至科技戰，外媒引述美國半導體公司的業內人士指，華府近日延長審視

中國員工到美國半導體公司任職的申請，審批時間由以往的數周增加到六至八個星期。除了全面

截斷中資電訊公司的原材料供應之外，美國更以收緊工作審批的手法防止技術的出口。這背後的

傷害不僅是中資企業的利益，長遠而言，更妨礙美國企業藉由吸納人提升研發能力，損害兩國科

技實力。

近日美股及港股科技股板塊均出現較大波幅，隨著兩國陷入貿談僵局的時間愈長，市場憂慮

兩國將向對方的科網企業身上出招，以換取更多談判籌碼，為整個板塊前景增添更多不明朗因素

。

中美兩國貿易談判進展未明，經濟合作與發展組織（ＯＥＣＤ）警告，若兩大經濟體之間的

貿易關係繼續惡化，將對本來以陷入放緩危機的全球經濟帶來更大衝擊，包括拖低２０２１年全

球的國民生產總值（ＧＤＰ）約０﹒７％，即大約６０００億美元。因為貿易戰不只損害兩國的

利益，亦危害其他經濟體的經濟增長，當中對已發展國家的經濟體造成影響尤大。

貿戰無可避免對經濟造成影響，但美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長Ｊａｍｅｓ

Ｂｕｌｌａｒｄ表示，關稅戰對經濟的衝擊，會否影響聯儲局政策，則要到幾個月之後才會知道

；又指，去年１２月加息屬「有點過頭」。因此，可以預料於明日香港凌晨時間公布之聯儲局議

息會議記錄，仍會強調根據國內的經濟數據來決定利率走向，而非基於當前政治壓力而輕易作出

減息的決定。



＊港股今日收「陀螺」，短期內港股見顯著反彈＊



大市今日雖然窄幅上落，在淡風背景下港股未見有失守，反映大市仍有購買力。從陰陽燭圖

表顯示，昨日（２１日）港股收一支「垂死十字」，反映港股出現回穩情況，而今日股再收一支

陰燭「陀螺」，加上１４日ＲＳＩ仍處於３１的超賣區域，預料近兩日港股會有顯著反彈，並很

大機會重上二萬八關口。淡倉投資者可考慮暫時鳴金收兵，相信港股近期重上並企穩牛熊線

（２７９６２點）機會頗大，並有機會挑戰１０天線（２８４８３點）。（ｙｋ）

