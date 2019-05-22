《經濟通通訊社２２日專訊》聯合國將今年全球經濟增長預測由３％下調至２﹒７％，明年
預測降至２﹒９％，以反映貿易緊張局勢及企業信心減弱。
聯合國稱，主要發達國家及大部分發展中國家的經濟前景皆轉差，主要央行的寬鬆貨幣政策
亦增加中期金融穩定風險，呼籲各國採取更全面的政策應對增長放緩。（ｍｎ）
22/05/2019 11:29
《外地經濟》聯合國將今年全球經濟增長預測降至２﹒７％
《經濟通通訊社２２日專訊》聯合國將今年全球經濟增長預測由３％下調至２﹒７％，明年
預測降至２﹒９％，以反映貿易緊張局勢及企業信心減弱。
聯合國稱，主要發達國家及大部分發展中國家的經濟前景皆轉差，主要央行的寬鬆貨幣政策
亦增加中期金融穩定風險，呼籲各國採取更全面的政策應對增長放緩。（ｍｎ）
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