《經濟通通訊社２２日專訊》據外電報道，微軟上周末在旗下網上商店中將華為手提電腦
Ｍａｔｅｂｏｏｋ下架，不過華為的手提電腦仍可在微軟的實體商店中出售。
自美國商務部將華為列入貿易黑名單後，微軟未有就此表態，仍未有表明會否繼續向華為出
售Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統或者作出更新。
目前華為的所有手提電腦使用Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統，雖然華為可自行發展一套電腦操作
系統，但由於不能使用其他軟件，這將對華為造成打擊。（ｍｎ）
22/05/2019 14:42
【華為風波】微軟網上商店將華為手提電腦Ｍａｔｅｂｏｏｋ下架
《經濟通通訊社２２日專訊》據外電報道，微軟上周末在旗下網上商店中將華為手提電腦
Ｍａｔｅｂｏｏｋ下架，不過華為的手提電腦仍可在微軟的實體商店中出售。
自美國商務部將華為列入貿易黑名單後，微軟未有就此表態，仍未有表明會否繼續向華為出
售Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統或者作出更新。
目前華為的所有手提電腦使用Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統，雖然華為可自行發展一套電腦操作
系統，但由於不能使用其他軟件，這將對華為造成打擊。（ｍｎ）
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