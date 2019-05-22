【華為風波】日本電訊商推遲出售華為新智能手機

《經濟通通訊社２２日專訊》日本軟銀旗下電訊商Ｙｍｏｂｉｌｅ及ＫＤＤＩ宣布，在美國

對華為實施貿易限制後，將推遲原先將本周五推出的華為新智能手機Ｐ３０ Ｌｉｔｅ。

而日本最大電訊公司ＮＴＴ Ｄｏｃｏｍｏ亦稱正在考慮暫停對華為Ｐ３０ Ｐｒｏ的預訂

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