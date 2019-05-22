《經濟通通訊社２２日專訊》英國首相文翠珊懇求工黨黨魁郝爾彬支持其脫歐協議，此前她
作出妥協，容許下議院對舉辦二次公投進行表決。工黨發言人Ｋｅｉｒ Ｓｔａｒｍｅｒ表示，
文翠珊的新脫歐方案太弱，提交予議會表決只會面臨慘敗，認為文翠珊應撤回表決。
英國政治不確定性加劇，英鎊兌美元下跌０﹒３％，至４個月新低的１﹒２６６５美元。
（ｍｎ）
22/05/2019 15:52
【脫歐之後】工黨呼籲文翠珊撒回脫歐方案表決，英鎊創４個月新低
《經濟通通訊社２２日專訊》英國首相文翠珊懇求工黨黨魁郝爾彬支持其脫歐協議，此前她
作出妥協，容許下議院對舉辦二次公投進行表決。工黨發言人Ｋｅｉｒ Ｓｔａｒｍｅｒ表示，
文翠珊的新脫歐方案太弱，提交予議會表決只會面臨慘敗，認為文翠珊應撤回表決。
英國政治不確定性加劇，英鎊兌美元下跌０﹒３％，至４個月新低的１﹒２６６５美元。
（ｍｎ）
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