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即市新聞

22/05/2019 17:43

《台股攻略－馮偉明》市場觀望氣氛濃厚，台股收市跌７點

　　《台股攻略》台股今日（２２日）跌７﹒２８點，收１０４５７﹒２２點，成交金額為新台
幣９４８﹒４５億元。
　　美國宣布將華為禁令延遲至８月中執行，費城半導體指數大漲超過２％，令台積電股價止跌
反彈，收新台幣２３８元，升新台幣４元，帶動電子類股指數升０﹒３６％。但金融及傳產方面
未見好轉，而電子股亦走勢不強，台股隨中國股市走軟，今早由台積電及大立光等華為供應鏈領
軍，而鴻海、台塑化及中華電下跌，但金融股有回吐，主要是國泰金等大型金控下滑。另外，傳
產高價股和泰車等開高後拉回。不過，日友盤中以新台幣２８０元＝創歷史新高。美國政府考慮
將中國海康威視數位技術公司列入貿易黑名單，安全監控廠奇偶及晶睿在市場看好下股價同步走
高，其中，奇偶強攻漲停，收新台幣３２﹒１元，晶睿收新台幣１２９元，升８﹒４％。隨著進
入超商夏季飲料及冰品銷售旺季，統一看好今年冰品業績，可望增長１至２成，但統一超股價表
現疲弱，開低走低，收新台幣３０６﹒５元，跌新台幣９元，拖累百貨類股指數下跌１﹒７４％

　　在新台幣匯率仍未見回升前，國際資金恐會持續外流。中美貿易戰情將持續帶動國際股市走
勢，並成為影響台股後市的一大關鍵；此外，新台幣若持續貶值，將不利台股表現，投資者應多
加留意。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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