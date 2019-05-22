《古臣周記－古臣》比特幣重上８０００美金關口，嚟緊仲有得升？

《古臣周記》華為事件持續發酵，繼上星期五（１７日）花旗國列貿易黑名單之後，谷歌亦

嚟多腳話要中止同華為業務合作，即係話華為以後嘅手機可能會立即失去更新Ａｎｄｒｏｉｄ操

作系統嘅權限，而華為推出嘅新手機亦將無法使用Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ。消息令到相關嘅手機

設備股同５Ｇ股連日下瀉。雖然現時最新消息係相關禁令會有９０日緩衝期，不過封殺一事似乎

仍然會陸續有嚟。而唔睇個股，睇魚缸走勢都同樣走樣！不足一個月已經唔見二千點仲穿埋二萬

八呢個重要支持位，未來可能仲有排跌？不過，睇返恆指ＲＳＩ現時都去到超賣區嘅位置，可能

都有得彈些少掛？



＊比特幣上望１００００美金？＊



股市跌，港紙人仔亦跌，就連金價都唔係幾企得穩。不過，缸友可能唔知近排有一樣投資工

具就一直保持強勢，講緊嘅係上年跌到一仆一碌跌瀉八成三嘅比特幣（ｂｉｔｃｏｉｎ），佢唔

聲唔聲，由今年至今已經升逾一倍，升幅跑贏晒所有資產價格，星期一（２０日）嘅時候佢就曾

經上過８０００美金大關，高見８０１９美金，升幅咁勁當然令「孖屐」近日再重新關注佢嘅投

資價值。

今輪比特幣急漲，有指係同資金避險情緒有關，其中有分析就話人仔最近嘅走勢疲弱，加上

即將「穿七」令資金加速外流，都係一個原因令比特幣成為一種另類受追捧嘅工具。睇好比特幣

嘅前大摩分析師Ｔｏｍ Ｌｅｅ四月嗰陣就講到比特幣升上２００天平均線之後，可能仲可以上

埋一萬美金嘅位置，去到下年仲有可能再創歷史新高。佢認為，委內瑞拉同土耳其等國家嘅貨幣

價值持續下跌，令當地人對傳統貨幣失去信心，轉投使用比特幣。亦有分析話，比特幣走勢同聯

儲局加息與否有關，今年局方態度「轉鴿」嘅時候亦係一個令到比特幣上漲嘅原因。

不過，有人唱好當然都有唱淡，好似摩通咁，佢就話比特幣可能要回軟到４０００美金嘅位

置，理由係比特幣內在價值同開採成本有關，價值最終要回歸開採成本。而佢就計到現時比特幣

嘅邊際成本係４３００美金，以現價接近８０００美金去睇，兩者嘅差距係一年多以嚟最大，並

接近２０１７年跌市前嘅水平。所以佢認為比特幣將要收窄返兩者差距而下跌。



＊栢能「挖礦」概念只宜小注＊



阿臣本身就無投資比特幣，不過就睇咗啲有關佢嘅資料，發覺佢大升大跌都唔係第一次。歷

史數據睇到喺比特幣接近十年歷史入邊跌幅多過三成嘅有１２次，而跌幅超過七成亦有六次，當

中包括上年嘅一次。但如果計及九年升幅就達４０萬倍，所以難怪大家對佢咁著迷！但老土都要

學電視廣告咁話，比特幣潛在風險唔細，想買佢嘅缸友如果要入貨，真係要量力而為，ｓｅｔ好

止蝕價最重要！

講多句，現時魚缸相關嘅概念股有做顯卡嘅栢能（０１２６３），佢同ＮＶＩＤＩＡ及

ＡＭＤ兩間全球主要圖像處理器供應商都有合作關係，受惠於比特幣熱潮，２０１７年佢嘅盈利

曾經增長超過一倍！當中由於「比特幣挖礦」需要功能性較強嘅顯示卡，且相當消耗顯示卡，所

以有利栢能業務擴張。但睇睇上年佢份成績可以話認真麻麻，盈利減少１８﹒５巴仙有２﹒７１

億。不過隨住比特幣今年初至今急漲，栢能嚟緊中期嘅成績應該都唔差掛？睇公仔圖走勢就相當

麻麻，想買入嘅缸友可能小注買好啲，暫時睇佢回落返到一月低位１﹒５５銀先入手。



＊買入日清及加注逆向ＥＴＦ＊



講返阿臣個倉，金界（０３９１８）之前連９銀到１０銀嘅橫行區都穿埋，現時計計數，帳

面唔見２５２０銀，但阿臣仍然諗住坐到中期即大概兩個月後先再作打算。

至於另一隻逆向ＥＴＦ就帳面有賺。上個星期五魚缸穿二萬八關之後，阿臣喺５﹒４銀嘅位

置再買入３０００股，如果之後恆指有反彈可能再入多手，而渣打（０２８８８）走勢就繼續牛

皮。之前阿臣講過會買入日清（０１４７５），就趁佢星期一急回到十天線（約４﹒６３９銀）

嘅時候買入，現時睇睇呢幾個星期可唔可以重上上年高位５﹒２２７銀嘅位置。



表列截至５月２２日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ４０００股 ９﹒６５元 ９﹒０２元 ３６０８０元

ＦＩ南方恆指 ４０００股 ５﹒３１元 ５﹒４５元 ２１８００元

渣打 ２５０股 ６７﹒５０元 ６８﹒６０元 １７１５０元

日清 ５０００股 ４﹒６４元 ４﹒９３元 ２４６５０元

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一周買入╱賣出股份

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股份 每股作價 數量 計及手續費後金額 盈╱虧

（不計手續費）

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買入：

ＦＩ南方恆指 ５﹒４０元 ３０００股 １６２１９元 －－

日清 ４﹒６４元 ５０００股 ２３２４３元 －－

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股票市值 ： ９９６８０元

剩餘現金 ： ４６１５８元

組合淨值 ：１４５８３８元

組合本月收益表現：－ ０﹒１８％（截至上月底止組合淨值：１４６１０４元）

組合累計收益表現：＋３８﹒８９％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：００ａｍ

