《談國論企－黎偉成》強化科研資助與交流還擊封殺

《談國論企》中國要應對特朗普暫對中企華為作全面封殺之惡思劣舉，不僅要支持相關企業

依法進行申訴，更重要的是按國情和國際普遍認受的做法強化對各行各業的科研資助（不是美方

恨之入骨的「補貼」），及加大以「大數據」等為主的資料共享，鼓勵企業進行科研、科技交流

的同時，力爭國際的共用和支持，宏揚多邊、多元主義以力抗美帝國霸權主義。勝利最終總會站

在正義一方。



＊宜按科研成果專利發放不同等級資助＊



需要嚴正地高度指出：特朗普就「國安」所簽的「行政命令」，美國商務部迅即禁止美國企

業向華為及其７０間相關企業出售技術及配件，卻又突然有９０日的「寬限期」，用意肯定不是

讓華為有甚麼機會申訴，而是給序美企有較為充分時間「履行合約」出貨，以避免已簽署的合約

的法律訴訟問題，故特朗普在９０日過後便絕對肯定完完全全的封殺華為。

由是中國千萬不要就特廝之「延後「壓華為「新舉」而稍緩應對之策，反擊之道該為王道，

即（甲）先自善其身。我所建議的有（一）作出強有力的科研資助，作為積極、主動和有力地加

大支持各行各業的科技研發力度，特別是對５Ｇ智能相關科企的支持，而對科研的正面資助，做

法是（１）對科研項目，達到指定高度要求和目標，可以對相關科企或公司企業，發放政策性的

鼓勵，甚至獎金，所涉的獎金應按照項目所達致的各個不同基準要求發放，非特朗普所「不喜歡

」的「企業補貼」，更可以由被動式的補貼，轉為具正面和主動式的鼓勵。

需要指出的，是（２）任何國家都一定會對尤以科技為主的企業作出政策性的支持，補貼、

退稅等優惠在所難免，故中國全面性地對尤以科企為主的企業科研鼓勵，該可以避免特朗普之攻

擊。中國甚至可以反擊特朗普有意對美國農民受其所掀的貿戰損失，會發放的「補貼「，狠狠地

反擊，以「回報」特廝之橫加對中國補貼企業「指控」。如之何？

我建議，中國如對企業科研作出的資助，一定是要有指向性的特別是受美國壓力底下的企業

，華為當然是重點之重，受美國科技打壓的行業和企業當然要作出積極、有用、公開、公平的支

持，才能達到打擊華為之效。



＊強化大數據內外建設挺科技企業創新擴市＊



和（二）力促各中資企業甚至境內的各個外資企業，強化技術轉移、交換、合作，狠狠地對

應特廝所謂之「指控」。

強力發展「大數據」，肯定是必然之舉。「大數據」是共享共用、多邊按各國之所長，求同

存異地利用「大數據」之便，先積極拓展和穩定移動通訊所需。

（乙）特朗普已開展對其爭取連任，進行「選舉工程」的拉票活動，當然大言不饞地說甚麼

在對華的加徵關稅「獲利甚豐」，以此作為其「連任」的「重要籌碼」，我看中美不僅達成平等

、互利共贏的貿協，相當困難。中國要做足政、經、軍戰準備。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

