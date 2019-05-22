《異動股》中生製藥（１１７７）漲近２％，績後瑞信升目標七成七

《經濟通通訊社２２日專訊》中生製藥（０１１７７）現升１﹒７％，報７﹒７９元，盤中

高見７﹒８３元；成交約１３７萬股，涉資１０６８萬元。

公司首季純利約８﹒５７億人民幣，較去年同期增約１１﹒１％。倘撇除收購北京泰德

２４％權益而新增可識別無形資產攤銷費用，以及計入權益投資及金融資產未實現公允價值盈虧

影響前，基本盈利約９﹒７６億元，較去年同期增長約２２﹒４％。

公司指首季營業額增約３３﹒４％至６２億元，其中新產品銷售佔營業額約１７﹒７％，如

抗腫瘤原創新藥安羅替尼銷售續創新高，帶動其整體營業額和利潤較去年同期顯著增長。此外，

首季獲臨床批件２件、生產批件３件及一致性評價獲批２個等。

績後瑞信公布最新研究報告，上調中生製藥目標近七成七，由４﹒６元升至８﹒１３元，評

級亦由跑輸大市上調至中性。

恆生指數現報２７７４７，升８９點或０﹒３２％，主板成交２７﹒１２億元。國企指數報

１０６６４，升２９點或０﹒２８％。

上證綜合指數報２８９９，跌６點或０﹒２２％，成交４６﹒８１億元人民幣。深證成份指

數報９０４９，跌３８點或０﹒４２％，成交３３﹒７０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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三生製藥（０１５３０） １３﹒７０元 升２﹒２４％

藥明康德（０２３５９） ８７﹒００元 升１﹒８１％

石藥集團（０１０９３） １４﹒０８元 升１﹒７３％

中生製藥（０１１７７） ７﹒７９元 升１﹒７０％

白雲山 （００８７４） ３４﹒９０元 升１﹒１６％

國藥控股（０１０９９） ２９﹒７０元 升０﹒８５％

藥明生物（０２２６９） ７１﹒００元 升０﹒８５％

康哲藥業（００８６７） ６﹒４０元 升０﹒６３％

華潤醫藥（０３３２０） １０﹒０２元 升０﹒４０％

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（ａｌ）

