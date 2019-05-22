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即市新聞

22/05/2019 09:31

《異動股》中生製藥（１１７７）漲近２％，績後瑞信升目標七成七

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中生製藥（０１１７７）現升１﹒７％，報７﹒７９元，盤中
高見７﹒８３元；成交約１３７萬股，涉資１０６８萬元。
　　公司首季純利約８﹒５７億人民幣，較去年同期增約１１﹒１％。倘撇除收購北京泰德
２４％權益而新增可識別無形資產攤銷費用，以及計入權益投資及金融資產未實現公允價值盈虧
影響前，基本盈利約９﹒７６億元，較去年同期增長約２２﹒４％。　
　　公司指首季營業額增約３３﹒４％至６２億元，其中新產品銷售佔營業額約１７﹒７％，如
抗腫瘤原創新藥安羅替尼銷售續創新高，帶動其整體營業額和利潤較去年同期顯著增長。此外，
首季獲臨床批件２件、生產批件３件及一致性評價獲批２個等。
　　績後瑞信公布最新研究報告，上調中生製藥目標近七成七，由４﹒６元升至８﹒１３元，評
級亦由跑輸大市上調至中性。
　　恆生指數現報２７７４７，升８９點或０﹒３２％，主板成交２７﹒１２億元。國企指數報
１０６６４，升２９點或０﹒２８％。
　　上證綜合指數報２８９９，跌６點或０﹒２２％，成交４６﹒８１億元人民幣。深證成份指
數報９０４９，跌３８點或０﹒４２％，成交３３﹒７０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　三生製藥（０１５３０）　　　１３﹒７０元　　　升２﹒２４％
　　藥明康德（０２３５９）　　　８７﹒００元　　　升１﹒８１％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１４﹒０８元　　　升１﹒７３％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　７﹒７９元　　　升１﹒７０％
　　白雲山　（００８７４）　　　３４﹒９０元　　　升１﹒１６％
　　國藥控股（０１０９９）　　　２９﹒７０元　　　升０﹒８５％
　　藥明生物（０２２６９）　　　７１﹒００元　　　升０﹒８５％
　　康哲藥業（００８６７）　　　　６﹒４０元　　　升０﹒６３％
　　華潤醫藥（０３３２０）　　　１０﹒０２元　　　升０﹒４０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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