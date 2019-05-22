【駐京專電】盱眙舉辦國際龍蝦節，今年首設香港分會場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》第十九屆中國﹒盱眙國際龍蝦節在北京舉

行發布會，江蘇省淮安市盱眙縣委書記梁三元表示，盱眙縣從２０００年首辦龍年龍蝦節，打造

了「盱眙龍蝦」和「龍蝦節慶」的金字招牌，目前，盱眙龍蝦品牌價值達１８０﹒７１億元人民

幣。盱眙龍蝦節今年在國外設立了幾個分會場，首次舉辦盱眙國際龍蝦節走進香港及一帶一路等

國家和地區的活動。

中國水產科學研究院淡水漁業研究中心副主任邴旭文在發布《２０１９年盱眙龍蝦白皮書》

時表示，經過２０餘年的發展，盱眙龍蝦產業已從最初的「捕撈＋餐飲」模式發展成為集科研、

養殖、加工、餐飲、冷鏈物流、節慶、旅遊等為一體的完整產業鏈。盱眙積極探索「互聯網＋盱

眙龍蝦」產業發展模式，全方位推動盱眙龍蝦與淘寶、京東、蘇寧易購三大電商平台合作。截止

目前，全縣共擁有盱眙龍蝦各類網店近２００家。

截止今年５月２０日，盱眙縣小龍蝦養殖面積達８０﹒０８萬畝，產量達８﹒０５萬噸。其

中蝦稻共生６５萬畝，佔全縣小龍蝦養殖面積的８１﹒１７％；池塘養１５﹒０８萬畝，佔全縣

小龍蝦養殖面積１８﹒８３％。

盱眙龍蝦１８日舉行開捕儀式，１８０斤頭網龍蝦，競拍出２２﹒８萬元的高價，平均每隻

龍蝦價格高達１５８元。

