【駐京專電】銀保監批准工銀理財和建信理財開業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國銀保監會批准工銀理財有限責任公司

、建信理財有限責任公司開業。其他批准設立的理財子公司也在抓緊推進正式開業的各項準備工

作。另還有多家商業銀行設立申請已獲受理。

