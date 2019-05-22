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22/05/2019 16:18

【駐京專電】銀保監批准工銀理財和建信理財開業

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國銀保監會批准工銀理財有限責任公司
、建信理財有限責任公司開業。其他批准設立的理財子公司也在抓緊推進正式開業的各項準備工
作。另還有多家商業銀行設立申請已獲受理。

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