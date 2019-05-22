《午市前瞻》港股料２７４００至２８１００波動，觀望貿易戰進展

《經濟通通訊社２２日專訊》美國暫時放寬對華為的限制，美股隔晚（２１日）結束連跌兩

日終現反彈，市場期待美國聯儲局主席鮑威爾發表講話，港股今早亦跟隨美股止跌回升，高開

９６點，報２７７５３，不過在Ａ股沒有明確方向，漲跌互現之下，恆指曾低見２７６６５，升

幅收窄至只有８點，及後在濠賭股支持下，港股曾高見２７８２８漲１７１點。可惜港股後段持

續受Ａ股拖累，升幅不斷收窄，最終恆指午收２７７３９，升８２點或０﹒３％，主板成交

４２６﹒４７億元。國企指數收報１０６４７，升１２點或０﹒１２％。

中美貿易戰愈演愈烈，多家被視為中國戰略產業領頭羊的民企成為了衝突磨心，內地Ａ股向

下，上證午收２９０５點，微跌不足１點，成交１１４８﹒０７億元人民幣。深證午收９０８１

點，微跌５點，成交７８４﹒１４億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒３８％，報６５﹒３５元；港交所

（００３８８）有追捧漲１﹒９６％，報２４９﹒４元；騰訊（００７００）首席執行官馬化騰

指關注中興和華為事件，密切留意貿易戰會不會變成科技戰，該股半日跌０﹒８２％，報

３３８﹒４元；中移動（００９４１）認為年內政府會發放５Ｇ牌照，２０２０至２０２２年將

亦是５Ｇ投資高峰期，惟該股半日跌０﹒８２％，報７２﹒９元；友邦（０１２９９）走高０﹒

９３％，報７５﹒７元。

申洲國際（０２３１３）半日跌２﹒５９％，報９５﹒９元，失守２５０天線（約

９５﹒７２元），暫表現最差藍籌及國指股。創科實業（００６６９）半日升３﹒０７％，報

５０﹒４元，是暫表現最好藍籌。



＊濠賭漲受捧，中生石藥績後獲大行唱好先升後跌＊



花旗發報告指按照過去２０日博彩收益計算，預計５月賭收按年增長４％至２６５億澳門元

，高於該行預測，惟目前經濟環境波動，該行維持５月賭跌２％的預測維持不變。濠賭股見支持

。新濠國際（００２００）漲３﹒３８％，報１６﹒５元；金沙（０１９２８）走高

３﹒０４％，報３８﹒９５元；澳博（００８８０）跟升３﹒０４％，報８﹒８２元；美高梅（

０２２８２）揚３％，報１３﹒０４元；銀娛（０００２７）升

２﹒３％，報４８﹒９元。

中生製藥（０１１７７）首季純利約８﹒５７億人民幣，較去年同期增逾１１％，績後獲瑞

信上調目標近七成七至８﹒１３元，評級亦上調至中性，今早曾一度走高，惟最終倒跌

０﹒５２％，報７﹒６２元。石藥（０１０９３）獲野村唱好指首季業績大致符合預期，重申買

入評級，瑞信亦上調目標價近２７％至１４﹒４５元，評級亦上調至「中性」，最終微升

０﹒２９％，報１３﹒８８元。

日前國家主席習近平前往江西觀察稀土產業鏈，市場因而聯想中國將利用「稀土牌」反擊美

國貿易戰，消息上日刺激稀土股急升。不過中國稀土（００７６９）昨日飆升逾倍後，今日大幅

回吐１５﹒５８％。五礦資源（０１２０８）亦跟跌４﹒１７％，報２﹒５３元。鐵貨

（０１０２９）隨市升４﹒２９％，報０﹒１７元。



＊花旗料內地汽車銷情差車股反升，華為獲延限令手機股漲＊



花旗發報告指中國汽車銷情下滑尚未見底，認為目前估值依然過於樂觀，若行業刺激政策未

能於６月底推出，２０１９年預測市盈率可能會由當前約９倍跌向７倍，不過汽車股今日普遍走

高。敏實（００４２５）大漲６﹒５３％，報２３﹒６５元；華晨（０１１１４）走高

１﹒７１％，報７﹒１５元；吉利（００１７５）揚１﹒１１％，報１２﹒７４元；廣汽

（０２２３８）升１﹒１％，報７﹒３７元。

華為獲美國給予９０日的延遲令，消息令手機設備股造好，通達（００６９８）連升兩日，

收升６﹒２５％，報０﹒６８元，重返十天線（約０﹒６９元）。「手機孖寶」舜宇光學

（０２３８２）漲２﹒６３％，報７４﹒０５元。瑞聲科技（０２０１８）微升１﹒４８％，報

４４﹒４５元。丘鈦科技（０１４７８）走高２﹒３６％，報６﹒０８元。比亞迪電子

（００２８５）亦揚２﹒０２％，報１１﹒１２元。

中金發表報告指，華為事件對中興（００７６３）的擴散影響主要為情緒面，不影響公司發

展，建議逢低買入中興，帶動該股收漲５﹒２１％，報２１﹒２元。報告又指華為事件持續發酵

帶來負面影響，但通訊板塊的表現或優於市場預期，帶動５Ｇ概念股普遍上揚。鐵塔

（００７８８）上升２﹒８２％，報１﹒８２元，暫表現最好國指股。中通服（００５５２）跟

升２﹒５６％，報６﹒０２元。聯想集團（００９９２）微跌０﹒１６％，報６﹒１元。



＊鄧聲興：望中美大阪峰會能達成協議，濠賭股只宜短炒＊



港股今日先升後回順，銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興向《經濟通通訊社》表示，

貿易戰仍然影響大市走勢，不過投資者起趨向預期中美領導人下月份在二十國集團（Ｇ２０）大

阪峰會能達成協議，現時投資者持觀望態度，預料短期內會在２７４００至２８１００點上落。

另外，大行花旗發表研究報告，按照過去２０日博彩收益計算，假設於下日子能維持數字，

預計５月賭收按年增長４％至２６５億澳門元，高於該行預測，惟該行認為目前經濟環境波動，

故維持５月賭跌２％的預測維持不變，今日金沙和銀娛等隨市節節上升。鄧聲興認為，五一黃金

周此類長假期對賭收有支持，惟濠賭股暫只可以短炒，不宜長線持有，因博彩市場中的貴賓廳（

ＶＩＰ）會因人民幣匯率下跌而造成嚴重虧損。在濠賭股中，他較為看好銀娛，短線目標價為５

３元。（ｊｔ、ａｌ）

