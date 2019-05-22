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即市新聞

22/05/2019 16:11

《美元走勢－羅明立》美匯有破高位之勢，英鎊跌勢未見有停止跡象

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒６２　　　１１０﹒３６　　　１１０﹒５２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１６６　　　１﹒１１４９　　　１﹒１１６２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７１９　　　１﹒２６７５　　　１﹒２７０６
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０１１９　　　１﹒０１００　　　１﹒０１０８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９７　　　７﹒８４７６　　　７﹒８４８８

　　《美元走勢》美國４月二手樓銷售按月按年分別回落０﹒３８％及４﹒４％，全年計有
５１９萬間房屋售出。如以全年計，銷售已是連續第１４個月下跌。４月銷售雖回落，但樓價按
年比卻顯著上升３﹒６％。現時在美國二手樓的中間價為２６７３００美元。就業市場理想支撐
了樓價，但樓價升卻影響了銷售。
　　美國商務部對華為的禁令給予９０天寬限期，令中美貿易戰的緊張有所紓緩，昨日（２１日
）美元匯價跟隨美股回升，美匯指數升至９８水平，離４月的高位９８﹒３３不遠，若美元強勢
持續，大有突破高位之勢。
　　英國內閣已同意首相文翠珊對《脫歐協議法案》（Ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ
Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ　Ｂｉｌｌ）的計劃，包括對於用以吸引工黨議員支持的妥協內容。方案內
容包括，直至下次大選舉行前，讓英國暫時留在關稅同盟，以及在環保和工人權益方面的措施。
方案會在６月初付諸表決，如果失敗，文翠珊或將承受更大的辭職壓力。
　　英國「脫歐」有進展，令英鎊匯價一度急升，兌美元升至最高１﹒２８１５。但市場對方法
通過仍然缺乏信心，英鎊隨後回落至１﹒２７水平。英鎊跌勢暫時未見有停止跡象，相信後市會
繼續尋底。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒２０　　　１０９﹒００　　　１１０﹒８０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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