《美元走勢－羅明立》美匯有破高位之勢，英鎊跌勢未見有停止跡象

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒６２ １１０﹒３６ １１０﹒５２

歐元╱美元 １﹒１１６６ １﹒１１４９ １﹒１１６２

英鎊╱美元 １﹒２７１９ １﹒２６７５ １﹒２７０６

美元╱瑞郎 １﹒０１１９ １﹒０１００ １﹒０１０８

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４７６ ７﹒８４８８



《美元走勢》美國４月二手樓銷售按月按年分別回落０﹒３８％及４﹒４％，全年計有

５１９萬間房屋售出。如以全年計，銷售已是連續第１４個月下跌。４月銷售雖回落，但樓價按

年比卻顯著上升３﹒６％。現時在美國二手樓的中間價為２６７３００美元。就業市場理想支撐

了樓價，但樓價升卻影響了銷售。

美國商務部對華為的禁令給予９０天寬限期，令中美貿易戰的緊張有所紓緩，昨日（２１日

）美元匯價跟隨美股回升，美匯指數升至９８水平，離４月的高位９８﹒３３不遠，若美元強勢

持續，大有突破高位之勢。

英國內閣已同意首相文翠珊對《脫歐協議法案》（Ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ

Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ Ｂｉｌｌ）的計劃，包括對於用以吸引工黨議員支持的妥協內容。方案內

容包括，直至下次大選舉行前，讓英國暫時留在關稅同盟，以及在環保和工人權益方面的措施。

方案會在６月初付諸表決，如果失敗，文翠珊或將承受更大的辭職壓力。

英國「脫歐」有進展，令英鎊匯價一度急升，兌美元升至最高１﹒２８１５。但市場對方法

通過仍然缺乏信心，英鎊隨後回落至１﹒２７水平。英鎊跌勢暫時未見有停止跡象，相信後市會

繼續尋底。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒２０ １０９﹒００ １１０﹒８０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１２３０ １﹒１０５０ １﹒１２８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

