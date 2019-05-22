人民銀行於上周完成在香港發行２００億元人民幣票據後，昨日再於其官方微博宣布，會在
近期再於香港發行人民幣央行票據，但並未公布發行日期、發行規模等詳情。《香港經濟日報》
22/05/2019 08:22
【聚焦人幣】人行擬再於香港發行人民幣央票
人民銀行於上周完成在香港發行２００億元人民幣票據後，昨日再於其官方微博宣布，會在
近期再於香港發行人民幣央行票據，但並未公布發行日期、發行規模等詳情。《香港經濟日報》
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