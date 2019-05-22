《經濟通通訊社２２日專訊》有傳今年１０月１日中國會發放５Ｇ牌照，中移動
（００９４１）董事長楊杰在股東會上表示，公司已在國內１７個城市進行５Ｇ商用測試，認為
今年內政府會發放５Ｇ牌照，而２０２０至２０２２年將是５Ｇ投資高峰期。
他又提到，若５Ｇ牌照發放後，會視乎情況判斷會否增加５Ｇ業務的資源。（ｊｏ）
22/05/2019 11:46
中移動：料內地今年發５Ｇ牌照，明年起為５Ｇ投資高峰期
《經濟通通訊社２２日專訊》有傳今年１０月１日中國會發放５Ｇ牌照，中移動
（００９４１）董事長楊杰在股東會上表示，公司已在國內１７個城市進行５Ｇ商用測試，認為
今年內政府會發放５Ｇ牌照，而２０２０至２０２２年將是５Ｇ投資高峰期。
他又提到，若５Ｇ牌照發放後，會視乎情況判斷會否增加５Ｇ業務的資源。（ｊｏ）
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