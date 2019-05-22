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22/05/2019 14:15

港鐵：推逾３５億車費優惠，早晨折扣優惠１０月起增至六五折

　　《經濟通通訊社２２日專訊》港鐵（０００６６）商務總監楊美珍公布２０１９╱２０新票
價及新車費推廣計劃。她表示，為慶祝港鐵通車４０周年，本年度車費推廣計劃令乘客節省的總
金額由上年到超過５億元，增至超過８億元。

＊早晨優惠延長至明年５月，１０月起優惠增至六五折＊

　　她表示，新車費推廣計劃內容包括：由今年６月３０日至明年４月４日，向八達通乘客提供
為期４０個星期的「程程３﹒３％車費扣減」優惠；港鐵公司根據「分享利潤機制」及「服務表
現安排」，再加上額外撥出資源，撥款合共預計超過四億元提供此項優惠。
　　她續指，「港鐵都會票」及「屯門－南昌全日通」維持現行售價４０星期，新售價延至明年
４月５日實施；「全月通加強版」維持現行售價至２０２０年４月，新售價於明年５月起生效。
「早晨折扣優惠」計劃則延長一年至明年５月３１日，並於今年１０月起增加折扣優惠至六五折
，享有優惠的市區特定車站增至４４個。

＊港鐵未來１２個月將推逾３５億優惠＊

　　她表示，因應今年港鐵通車四十周年，為衷心答謝市民一直的支持，公司以額外資源，將機
制內承諾向八達通乘客提供的「程程３﹒３％車費扣減」及延長扣減優惠期至４０個星期，預計
每天約５００萬人次受惠。加上「港鐵都會票」、「全月通加強版」及「屯門－南昌全日通」同
期維持現行售價，相信使用八達通及經常乘搭港鐵的乘客在２０２０年４月初之前不會有實際車
費上調。
　　她續指，港鐵再繼續為長者、小童、合資格學生及殘疾人士提供超過２７億元恆常車費優惠
，連計其他轉乘優惠，料每日有超過１６０萬人次受惠，加上本年度車費推廣計劃，港鐵在未來
１２個月回饋乘客的優惠將超過３５億元。（ｋｉ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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