《經濟通通訊社２２日專訊》港交所（００３８８）首席經濟學家巴曙松出論壇時表示，未
來可考慮在大灣區推廣歐盟金融機構的單一通行證制度，允許粵港澳三地監管機構給予合格的金
融機構該通行證，企業憑該通行證可在大灣區自由開展業務，無需相關機構進一步審批。
巴氏表示，在大灣區內，內地與香港的關係不是互相競爭而是互相需求，金融中心之間存在
強烈雙邊金融服務需求和廣泛合作空間。
巴曙松又指，港交所將推動國際基準指數增加在中國在岸相關資產的權重，擴充在岸產品至
不同類別。（ｂｎ）
22/05/2019 15:30
【大灣區】巴曙松：未來可考慮在大灣區推廣單一通行證制度
《經濟通通訊社２２日專訊》港交所（００３８８）首席經濟學家巴曙松出論壇時表示，未
來可考慮在大灣區推廣歐盟金融機構的單一通行證制度，允許粵港澳三地監管機構給予合格的金
融機構該通行證，企業憑該通行證可在大灣區自由開展業務，無需相關機構進一步審批。
巴氏表示，在大灣區內，內地與香港的關係不是互相競爭而是互相需求，金融中心之間存在
強烈雙邊金融服務需求和廣泛合作空間。
巴曙松又指，港交所將推動國際基準指數增加在中國在岸相關資產的權重，擴充在岸產品至
不同類別。（ｂｎ）
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