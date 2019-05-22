【大灣區】巴曙松：未來可考慮在大灣區推廣單一通行證制度

《經濟通通訊社２２日專訊》港交所（００３８８）首席經濟學家巴曙松出論壇時表示，未

來可考慮在大灣區推廣歐盟金融機構的單一通行證制度，允許粵港澳三地監管機構給予合格的金

融機構該通行證，企業憑該通行證可在大灣區自由開展業務，無需相關機構進一步審批。

巴氏表示，在大灣區內，內地與香港的關係不是互相競爭而是互相需求，金融中心之間存在

強烈雙邊金融服務需求和廣泛合作空間。

巴曙松又指，港交所將推動國際基準指數增加在中國在岸相關資產的權重，擴充在岸產品至

不同類別。（ｂｎ）

