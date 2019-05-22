《經濟通通訊社２２日專訊》對於現時有８張虛擬銀行牌照，Ｗｅｌａｂ虛擬銀行董事局主
席陳家強於論壇表示，不擔心競爭激烈，認為每一間虛擬銀行亦有其獨特的策略和賣點。對於
Ｗｅｌａｂ虛擬銀行的投資有信心可以回本，因當中「計過數」。
陳家強表明，Ｗｅｌａｂ不會打價格戰，期望有健康的競爭環境來服務顧客。他又指，目前
服務香港客戶為主，亦期望大灣區與香港能有互聯互通，提供市民與企業金融上的便利。
陳氏表示，現時籌備虛擬銀行方面正「密鑼緊鼓」，預料從發牌至開始營運，將需要６－９
個月。（ｂｎ）
22/05/2019 14:28
【虛擬銀行】陳家強：Ｗｅｌａｂ不會打價格戰，有信心可回本
《經濟通通訊社２２日專訊》對於現時有８張虛擬銀行牌照，Ｗｅｌａｂ虛擬銀行董事局主
席陳家強於論壇表示，不擔心競爭激烈，認為每一間虛擬銀行亦有其獨特的策略和賣點。對於
Ｗｅｌａｂ虛擬銀行的投資有信心可以回本，因當中「計過數」。
陳家強表明，Ｗｅｌａｂ不會打價格戰，期望有健康的競爭環境來服務顧客。他又指，目前
服務香港客戶為主，亦期望大灣區與香港能有互聯互通，提供市民與企業金融上的便利。
陳氏表示，現時籌備虛擬銀行方面正「密鑼緊鼓」，預料從發牌至開始營運，將需要６－９
個月。（ｂｎ）
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