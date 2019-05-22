【本港樓市】新一期居屋下周四起接受申請，最平１５６萬元上車

《經濟通通訊社２２日專訊》房委會今日宣布，新一期居屋及白居二同時於５月３０日（下

周四）開始接受申請。合資格的白表及綠表申請者可於５月３０日至６月１２日期間遞交申請表

。今期居屋以市價五九折推售，涉及六個樓盤，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑

、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑合共４８７１伙，售價介乎１５６萬至５２９萬元

。

今期居屋項目中，售價最平的是馬鞍山錦暉苑，最細單位約２７６平方呎，入場費僅１５６

萬元；最貴的則是位於何文田的冠德苑，入場價３２５萬元，最貴單位售５２９萬元。

今期居屋及白居二的申請費分別為２５０元及１６０元；同時申請兩者則為４１０元。

發言人表示，曾於２０１６年及２０１７年出售但其後因申請人撤銷買賣協議而收回的五個

居屋發展項目（沙田嘉順苑、元朗屏欣苑、梅窩銀蔚苑和銀河苑，及觀塘彩興苑）的單位，亦會

被納入此次銷售計劃內重售。截至４月１日為止，共有２７個該類收回單位。若稍後該五個居屋

發展項目再有更多收回單位，它們亦會在是次銷售計劃重售。



＊首設電子申請＊



是次申請開始，除以文本形式遞交申請外，房委會將提供電子申請服務。申請者可以選擇沿

用以往郵寄╱親身遞交文本形式申請表，或選擇網上申請。同時，銷售計劃亦推行簡化申請安排

，具有效資格的居屋綠表申請者可選擇保留其申請至下一個資助出售單位銷售計劃而無須重新遞

交申請和繳付申請費。

發言人說：「申請期５月３０日上午八時開始至６月１２日晚上七時截止，在申請期開始前

或截止時間後所遞交的申請表將不獲處理。（ｃｌ）

