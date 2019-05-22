【企業盈喜】彭順國際（６１６３）料中期虧損收窄，甚至扭虧為盈

《經濟通通訊社２２日專訊》彭順國際（０６１６３）預料，截至４月底止中期業績之虧損

將會顯著減少，甚至錄得溢利。公司解釋，期內巴士交付數目顯著上升，尤其是向新加坡一名客

戶完成交付１５０輛雙層巴士，令收益顯著增加。（ｃｈ）

