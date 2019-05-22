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即市新聞

22/05/2019 19:14

《再戰明天》美團點評派業績，美國公布５月製造業採購經理人指數

　　《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日），歐元區和美國公布５月製造業採購經理人指
數。

＊歐洲央行總裁德拉吉參加會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行總裁德拉吉參加Ｇｒｏｕｐ　ｏｆ　
Ｔｈｉｒｔｙ全體會議
　　本港時間明午４：４０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在歐洲金融市場協會（ＡＦＭＥ）組
織的會議發表主旨演講。　

＊歐元區公布５月製造業採購經理人指數＊

　　在數據方面，明午２：００ｐｍ，德國公布第一季國內生產總值（經季節調整），季率料由
持平升上０﹒４％；年率料由０﹒６％升上０﹒７％。３：１５ｐｍ，法國公布５月服務業採購
經理人指數，料由５０﹒５升上５０﹒８；綜合採購經理人指數料由５０﹒１升上５０﹒３；製
造業採購經理人指數料維持於５０。３：３０ｐｍ，德國公布５月服務業採購經理人指數，料由
５５﹒７下滑至５５﹒４；綜合採購經理人指數料由５２﹒２回落至５２；５月製造業採購經理
人指數料由４４﹒４升上４４﹒８。
　　４：００ｐｍ，歐元區公布５月製造業採購經理人指數，料由４７﹒９升上４８﹒１。同時
，德國公布５月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９９﹒２降至９９﹒１；ＩＦＯ－企業信心指數
（現況）料由１０３﹒３升上１０３﹒５；ＩＦＯ－企業信心指數（預期）料由９５﹒２降至
９５。４：３０ｐｍ，香港公布４月綜合消費物價指數，年率料由２﹒１％升上２﹒２％。

＊美國公布５月製造業採購經理人指數＊

　　８：３０ｐｍ，加拿大公布３月批發貿易，月率料由０﹒３％升上０﹒９％。美國一周首次
申請失業救濟金人數料由２１﹒２萬升上２１﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１６６萬升
上１６６﹒７萬。
　　９：４５ｐｍ，美國公布５月服務業採購經理人指數料由５３升上５３﹒５；綜合製造業採
購經理人指數料維持於５２﹒６。１０：００ｐｍ，美國公布４月新屋銷售。料由６９﹒２萬跌
至６７﹒５萬；月率料由４﹒５％降至下滑２﹒５％。　　

＊美團點評派業績＊

　　在本港，明日中國光大控股（００１６５）、中國興業控股（００１３２）、亞太衛星
（０１０４５）、中國海洋石油（００８８３）等開股東會。
　　派業績的公司有：聯想集團（００９９２）和美團點評－Ｗ（０３６９０）等。（ｈｏ）

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