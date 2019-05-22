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即市新聞

22/05/2019 18:34

【本港樓市】英皇國際屯門小欖地產項目累售９伙，套現逾９﹒２億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》英皇國際（００１６３）公布，集團早前以招標形式推售，今
成功沽售１１號洋房，是次成交的１１號洋房以７９００萬元成交，呎價約２７８５６元。　
　　是次出售洋房實用面積約２８３６平方呎，屬３房３套房間隔，花園及天台面積分別約為
１９３１平方呎及９７７平方呎，同時備有私人泳池及２個車位。
　　「珀居Ｐｅａｋ　Ｃａｓｔｌｅ」位於屯門小欖，項目共１４座洋房，開售至今已累積售出
９伙，合共套現逾９﹒２億元。（ｂｎ）

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