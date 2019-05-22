【企業盈警】寶光實業料截至今年３月底止年度虧損收窄

《經濟通通訊社２２日專訊》寶光實業（０００８４）發盈警，預期截至今年３月底止年度

將錄得應佔虧損，主要受累於下半年集團營運的地區經濟放緩和中美貿易糾紛加劇，而導致零售

氣氛轉弱。

不過公司預料，有關虧損將較前一個年度的１﹒５億元虧損有所收窄，主要由於去年６月完

成出售全部眼鏡零售及批發業務予一間關連公司，而預計出售收益不少於１億元。（ｓｋ）

