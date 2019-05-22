鷹君羅老太要求撤換匯豐信託案件被裁定敗訴

《經濟通通訊社２２日專訊》鷹君（０００４１）創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君「羅老太」要

求撤換家族信託管理人匯豐信託，高等法院今日裁定羅老太敗訴，維持匯豐信託擔任家族信託管

理人的決定。

羅老太在２０１６年底入稟要求撤換家族信託管理人匯豐信託，指匯豐不按其指示，而鷹君

主席羅嘉瑞就不同意撤換。（ｓｋ）

