《經濟通通訊社２２日專訊》鷹君（０００４１）創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君「羅老太」要
求撤換家族信託管理人匯豐信託，高等法院今日裁定羅老太敗訴，維持匯豐信託擔任家族信託管
理人的決定。
羅老太在２０１６年底入稟要求撤換家族信託管理人匯豐信託，指匯豐不按其指示，而鷹君
主席羅嘉瑞就不同意撤換。（ｓｋ）
22/05/2019 17:30
鷹君羅老太要求撤換匯豐信託案件被裁定敗訴
《經濟通通訊社２２日專訊》鷹君（０００４１）創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君「羅老太」要
求撤換家族信託管理人匯豐信託，高等法院今日裁定羅老太敗訴，維持匯豐信託擔任家族信託管
理人的決定。
羅老太在２０１６年底入稟要求撤換家族信託管理人匯豐信託，指匯豐不按其指示，而鷹君
主席羅嘉瑞就不同意撤換。（ｓｋ）
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