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22/05/2019 17:47

【海航動向】據報港航推自願離職計劃，讓飛行時數未達標機師離職

　　《經濟通通訊社２２日專訊》有報道指，香港航空提出自願離職計劃，讓未達到一定飛行時
數的機師離職。
　　《蘋果日報》報道，香港航空飛行部向全體機師發出內部通告，指出由於機師過剩，因此提
出計劃，參與的機師可獲最多３個月月薪補償、累積及未用的年假補償、機師可獲回國機票資助
或調遷津貼、服務逾兩年的合資格機師可獲發遣散費等。此外日後再招聘機師時，將會優先考慮
參與計劃的機師。
　　港航上月底由於出現少量機師過剩問題，而向機師提出借調安排，他們可申請調至香港快運
、天津航空等。（ｓｋ）

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