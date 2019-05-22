《小傳日記》魚缸終止三連挫，成交再減沽壓過？

《小傳日記》花旗國暫時放寬對華為嘅限制，紓緩「孖屐」嘅擔心，喺科技佬領漲之下，隔

晚（２１日）花旗國三大指數都蜈蚣彈。香江魚缸今朝都跟住高開９６點報２７７５３點，之後

曾經高見２７８２８升１７１點，及後受Ａ場拖累，魚缸升幅不斷收窄，更一度倒跌最多１６點

報２７６４０，不過尾段回升，最終魚缸收報２７７０５漲４８點，結束三連跌，但收喺２５０

天線（約２７９３３）之下，主板成交７６３﹒７７億銀減少近兩成。國貨指數全日由升轉跌

３０點，報１０６０４。

Ａ場剎車，上證指數報２８９１點，撻低１４點或近半巴仙，失守二千九關。深成指報

９０４１點，縮水４６點或逾半巴仙。兩市全日成交只有４６９２億人仔。

重磅股個別發展，大象（００００５）微升兩亳子，收報６５﹒３銀。ＱＱ（００７００）

繼續偏軟縮水，低走逾半巴仙，報３３９銀，連跌第五日總共唔見咗逾９巴仙！生發發

（００３８８）叉足電鏟高２巴仙，報２４９﹒６銀。ＡＩＡ（０１２９９）亦唔曳升逾１巴仙

，報７６﹒０５銀。神州移動（００９４１）堅稱華為依然係主要合作夥伴，三連升兼三連陽之

後今日要跣低逾１巴仙，報７２﹒５５銀。

創科實業（００６６９）全日踢高近３巴仙，報５０﹒３５銀，係表現最好藍戰士。申洲國

際（０２３１３）全日跣低近２巴仙，報９６﹒６５銀，係表現最差藍戰士同國貨佬。



＊封殺未見止反彈力難持，５Ｇ兩邊走普天通信愁＊



華為禁令暫寬限９０日，噚日仲令手機設備佬蜈蚣彈，但負面消息又再出現！隔晚就有消息

傳微軟會接力封殺華為，除下架佢嘅「筆電」，仲可能禁止Ｗｉｎｄｏｗｓ授權，東瀛國亦推遲

出售華為新手機，令手機設備佬反彈力度都不及噚日！講咗手機設備孖寶先，瑞聲

（０２０１８）只微升逾半巴仙，報４４﹒０５銀；舜宇光學（０２３８２）全日漲近２巴仙，

報７３﹒５５銀。其他魚毛方面，信利（００７３２）首季純利急增７倍至１﹒０２億，曾經最

多升７巴仙，但收市就腳軟軟漲近１巴仙，報１﹒２１銀。通達（００６９８）就勁升近半成，

報０﹒６７銀。富智康（０２０３８）亦進帳逾６巴仙，報１銀。華顯光電（００３３４）升逾

６巴仙，報０﹒６６銀。但鴻騰精密（０６０８８）就跌一格收３﹒３２銀。

講埋手機佬，小米（０１８１０）噚日收跌之後，今日就回升逾２巴仙，報１０﹒１銀。聯

想（００９９２）則跌逾１巴仙，報６﹒０４銀。

５Ｇ佬中興（００７６３）獲中金護航，仲話可以逢低吸納，相信華為事件唔影響發展，而

且５Ｇ發展唔會延期，令佢今日急漲逾２巴仙，報２０﹒６銀。鐵塔（００７８８）今日喺百天

線（約１﹒８１銀）附近爭持，全日升近２巴仙，報１﹒８銀。南京熊貓（００５５３）亦漲近

２巴仙，報２﹒９９銀。京信通信（０２３４２）要回返逾１巴仙，報１﹒５６銀。長飛光纖

（０６８６９）回吐近１巴仙報１７銀。但最慘要數普天通信（０１７２０）一棍跌落，單日蒸

發逾一成一，報１﹒７３銀。



＊賭收或回升金沙好精靈，稀土熱度退７６９回水＊



馬交佬今日全線靚爆鏡，花旗寫咗份新報告話，如果５月可以維持頭２０日嘅博彩收益，月

度博彩收入就可以按月反彈，但因為目前經濟環境波動，繼續維持５月賭收跌２巴仙嘅預測。雖

然係咁，五一黃金周依然令５月賭收有期待。金沙（０１９２８）一度係領漲藍戰士，最終收升

近３巴仙，報３８﹒７５銀，係全日表現第二好藍戰士。美高梅（０２２８２）飆升逾３巴仙，

報１３﹒０８銀。銀娛（０００２７）亦走高近１巴仙，報４８﹒２５銀。澳博（００８８０）

漲逾１巴仙，報８﹒６６銀。

近日盛傳稀土喺中美貿易戰入面有好重要嘅角色，神州未來稀土價格預期會急升，相關概念

佬都畀缸友落獲炒，當中炒得最勁嘅就係中國稀土（００７６９），尋日勁升咗一倍之後，熱度

似乎有啲回落，今日回吐返兩成七，報０﹒５６銀。其他金屬資源佬亦都有回吐跡象，五礦資源

（０１２０８）瀉逾６巴仙，報２﹒４７銀。洛陽鉬業（０３９９３）走低近２巴仙，報２﹒５

４銀。中國鋁業（０２６００）跌逾１巴仙，報２﹒７８銀。



＊暫放生華為晶片佬受惠，神州軟件漲金蝶金軟強＊



花旗國噚日批咗個９０日臨時執照畀華為，延長佢可以買花旗晶片嘅限期，花旗魚缸晶片佬

普遍拗腰，香江晶片佬亦都受惠。華虹半導體（０１３４７）亦鏟高逾７巴仙，報１６﹒２２銀

。中芯國際（００９８１）踢高近６巴仙，報９﹒０７銀。中電華大科技（０００８５）都靚爆

鏡升一成，報０﹒７７銀。ＡＳＭ太平洋（００５２２）有力撐升逾３巴仙，報７９﹒４銀。

華為個消費者業務總裁余承東今話，最快今年秋天自行研發嘅操作系統將可能面世，系統會

打通手機、電腦、電視、砵砵車，仲兼容全部Ｇｏｏｇｌｅ嘅應用程式，神州軟件科技佬聽到之

後全線生猛，仲有幾隻漲停。香江方面，金蝶（００２６８）有力撐踢高逾９巴仙，報８﹒８４

銀。金軟（０３８８８）起哄近半成，報１８﹒８銀。中軟國際（００３５４）亦省鏡升逾４巴

仙，報３﹒７７銀。請請！



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