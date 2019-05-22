《真知灼見－溫灼培》澳元四面楚歌

《真知灼見》澳洲中央銀行行長洛威周二（２１日）呼籲剛獲重選的自由黨政府盡快作出減

稅及增加政府開支以刺激當地經濟，並揚言正考慮減息以確保當地就業市場穩步發展。此話一出

，隨即增強市場對澳洲央行下月減息的預期。據澳元利率期貨價格變化顯示，現市場估計於

６月４日議息會上，澳洲央行減息２５基點的機會率達７２％。回憶對上一次澳央行改變息率已

是２０１６年８月，當時澳央行同為作出減息。



＊澳央行下月減息沒有懸念＊



筆者認為，洛威是次已相當清晰表達了其對減息的期望，預料澳央行６月減息已沒太大懸念

。從上述言語中，明顯感覺到洛威是希望政府能盡早推出刺激經濟方案，與央行雙管齊下改善經

濟。洛威對當地經濟的憂慮也不是無道理。上周澳洲公布４月份失業率攀至５﹒２％的８個月高

位，而４月整體職位雖然有所增長，但全是臨時工，全職工作反減少了６３００個。加上當地樓

市仍然疲弱。而更重要是，其最大出口市場中國，隨時會因為與美國貿易磨擦加深而經濟轉弱，

從而減少對澳洲出口需求。這一切解釋了澳央行為何有減息壓力。



＊澳元料先試６８美仙支持＊



面對中美貿易磨擦升級所間接為澳洲及新西蘭經濟所帶來的壓力，倘再加上澳央行的減息，

這對澳元前景可謂是雪上加霜。澳元兌美元自７０美仙這維持了近半年的支持位跌穿後，支持位

已下移至２０１６年１月低位約６８美仙位置，倘再失守，技術上將考驗６６美仙水平。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

