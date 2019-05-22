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22/05/2019 09:57

【貿易開戰】基金：三星電子與華為無大業務關係，料受惠需求增加

　　《環富通基金頻道２２日專訊》Ｍｅｒｉａｎ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ環球新
興市場主管Ｎｉｃｋ　Ｐａｙｎｅ表示，美國將華為列入黑名單令中美貿易戰升溫，這將會損害
全球科技供應鏈。短期內，華為於全球的半導體供應商將會受累。但是長線而言，該行相信亞洲
部分生產商將會受惠於需求的轉變。該行認為，與華為無大業務關係的公司將由於需求增加而表
現突出，如三星電子等。（ｈｏ）

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