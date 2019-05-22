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即市新聞

22/05/2019 10:00

《錢來自有方－李博衛》機械理財顧問的優劣

　　《錢來自有方》隨著金融科技發展，多家機械理財顧問（Ｒｏｂｏ－ａｄｖｉｓｅｒ）公司
已在香港開展業務，為投資者提供收費較低的網上理財顧問服務。對於一些希望獲取投資建議的
投資者來說，機械理財顧問可以是一個收費較低的選擇。
　　但是，如果你希望與投資顧問直接溝通，又或對電腦程式處理個人投資存有疑慮，則可以選
擇傳統的理財顧問服務。
　　簡單而言，機械理財顧問是一個利用金融科技（不使用或只涉及少量人手），為客戶提供理
財建議的網上平台或流動應用程式。了解機械理財顧問的優點與缺點有助你評估此類服務是否適
合你。

＊收費和投資門檻較低＊

　　較低的收費水平是機械理財顧問的一大優勢，例如收取低於１％的服務年費（以客戶帳戶總
值計算）。由於免除了或盡量減少真人參與和其他實體經營所需的開支，機械理財顧問可以遠低
於傳統理財顧問的成本向投資者提供理財顧問服務。一般來說，你只需數千港元甚至更低的金額
，便可透過機械理財顧問開始投資。有些機械理財顧問甚至不設最低投資金額要求。
　　一般而言，若使用機械理財顧問服務，只要你能夠連接互聯網，便可以隨時隨地使用機械理
財顧問服務。你只需要登入帳戶及提交所需資料，系統便會自動給你投資組合建議，你更可以透
過機械理財顧問隨時隨地查閱個人投資紀錄資料，省去排隊或預約的時間。

＊缺人性化接觸＊

　　不過，使用機械理財顧問則代表客戶沒有真人互動對象。機械理財顧問透過網上問卷向客戶
索取資料以提供投資建議，但無法就客戶個人情況追問更多資料，也無法意識到客戶是否有意就
某個問題表達更多意見。
　　相對而言，真人顧問或更能以整體角度考慮不同因素，例如視乎需要或透過觀察客戶情緒變
化，向客戶查詢更多資料。另外，如果客戶對市況及其投資感到不安，真人顧問亦可以向客戶解
釋投資市場如何運作，及回應客戶所關注的問題。
　　此外，由於整個過程都在網上進行，客戶需要具備與電腦或流動應用程式有關的科技知識。
因此，一些不熟悉數碼環境的人士或會因而抗拒使用機械理財顧問。
《投資者及理財教育委員會總經理　李博衛》

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