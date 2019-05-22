港股終止三連跌，全日收２７７０５彈４８點，成交近７６４億元

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美國科技股造好，帶動美股三大股指反彈，令港股連跌三

日６１８點或２﹒１９％今日見輕微回升。今早港股高開９６點報２７７５３點，其後港交所

（００３８８）發力撐市，令港股最多升過１７１點報２７８２８。及後，港股升幅逐步收窄更

曾倒跌１６點報２７６４０，惟低位有資金追入，令港股最終全日收２７７０５點，升４８點或

０﹒１８％。全日在２７８２８至２７６４０之間上落，全日波幅僅１８８點。全日主板成交

７６３﹒７７億元大減１９﹒６％。國企指數收跌１０６０４，跌０﹒２８％或跌３０點。

上證綜合指數報２８９１，跌１４點或跌０﹒４９％，全日成交１９３６﹒２９億元人民幣

。

本港重磅股個別發展，騰訊（００７００）穿３４０元關，全日跌０﹒６４％，報３３９元

，五連跌累挫９﹒１２％；匯控（００００５）漲０﹒３１％，報６５﹒３元；港交所再升

２﹒０４％，報２４９﹒６元；友邦（０１２９９）升１﹒４％，報７６﹒０５元。



＊華為禁令暫鬆綁但封殺未止，科技股個別發展＊



華為禁令暫緩９０日，但市場傳出微軟接力封殺華為，下架其手提電腦，亦傳禁止

Ｗｉｎｄｏｗｓ授權，另日本電訊商亦推遲出售華為新手機，令相關科技股個別發展。

手機設備股方面，舜宇（０２３８２）再漲１﹒９４％，報７３﹒５５元；瑞聲

（０２０１８）升０﹒５７％，報４４﹒０５元。華為其他供應商方面，通達（００６９８）急

升４﹒６９％，報０﹒６７元；信利（００７３２）首季純利急增７倍至１﹒０２億，全日走高

０﹒８３％，報１﹒２１元；丘鈦科技（０１４７８）跌０﹒６７％，報５﹒９元：富智康

（０２０３８）升６﹒３８％，報１元。其他相關股份方面，比亞迪電子（００２８５）跌

０﹒１８％，報１０﹒８８元；華顯光電（００３３４）揚６﹒４５％，報０﹒６６元；鴻騰精

密（０６０８８）跌０﹒３％，報３﹒３２元。

手機股方面，中興（００７６３）獲中金護航，籲可逢低吸納。全日漲２﹒２３％，報

２０﹒６元；小米（０１８１０）彈２﹒３３％，報１０﹒１元；聯想集團（００９９２）軟

１﹒１５％，報６﹒０４。

內地工信部指運營商開始測試５Ｇ，並將會推動資費平均降１５％，令相關５Ｇ股份有支持

，其中鐵塔（００７８８）升１﹒６９％，報１﹒８元；中通服（００５５２）升０﹒３４％，

報５﹒８９；京信通信（０２３４２）再漲１﹒３％，報１﹒５６元；南京熊貓電子

（００５５３）升１﹒７％，報２﹒９９元；長飛光纖（０６８６９）跌０﹒８２％，報１７元

；普天通信（０１７２０）急跌１１﹒２８％，報１﹒７３元。

晶片股連日受捧，中芯國際（００９８１）今再升５﹒７１％，報９﹒０７元；華虹半導體

（０１３４７）亦漲７﹒４３％，報１６﹒４８元；上海復旦（０１３８５）升３﹒８３％，報

１０﹒８４元。

三大中資電訊商個別發展，中移動（００９４１）微跌１﹒２９％，報７２﹒５５；中電信

（００７２８）升０﹒７７％，報３﹒９２元；中聯通（００７６２）跌０﹒２４％，報

８﹒４５元。



＊出口股升跌各異，創科受惠家得寶績佳帶動＊



濠賭股幾全線彈，其中銀娛（０００２７）升０﹒９４％，報４８﹒２５元；金沙中國

（０１９２８）升２﹒５１％，報３８﹒７５元；新濠國際（００２００）升０﹒８８％，報

１６﹒１元；澳博（００８８０）升１﹒１７％，報８﹒６６；美高梅（０２２８２）升

３﹒３２％，報１３﹒０８；永利澳門（０１１２８）獨跌０﹒９４％，報１６﹒９２元。

出口股個別發展，受惠隔晚美國建材零售商家得寶（Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ），上季業績佳

，帶挈向其供貨的創科（００６６９），全日上揚２﹒９７％，報５０﹒３５，為表現最佳藍籌

。申洲國際（０２３１３）跌１﹒８３％，報９６﹒６５元，包辦表現最差藍籌及國指股。敏華

（０１９９９）遭中金唱淡，下調目標價９％至５﹒１元，拖累股價全日跌４﹒７１％，報

３﹒４４；敏實（００４２５）急升１１﹒４９％，報２４﹒７５元；德昌電機（００１７９）

跌１﹒０６％，報１４﹒９元；海天國際（０１８８２）跌１﹒５８％，報１６﹒２４元。



＊太地攜中華汽車售北角商廈，後者擬派特別息＊



太古地產（０１９７２）連同中華汽車（０００２６）出售北角商廈，後者擬動用部分款項

用作派發特別股息，今日急飆１３﹒３４％，報１１３元；前者亦升３﹒３１％，報３２﹒８元

。太古Ａ（０００１９）及太古Ｂ（０００８７）亦分別升０﹒８５％，報９４﹒６元；及升

０﹒４％，報１５﹒０６元。

兩隻藍籌醫藥股今早急漲後個別發展，中生製藥（０１１７７）昨公布首季業績，純利約

８﹒５７億人民幣，較去年同期增約１１﹒１％，並瑞信上調目標由４﹒６元升至８﹒１３元，

評級亦由「跑輸大市」上調至「中性」。今早最多升３﹒５２％，其後轉跌，全日微升

０﹒５２％，報７﹒７元。石藥（０１０９３）同獲瑞信上調目標由１１﹒４０元至１４﹒４５

元，投資評級由「跑輸大市」上調至「中性」，今日最多升３﹒７６％後回軟，全日跌１﹒３％

，報１３﹒６６元。

中國稀土（００７６９）上日爆升逾倍後，今日急見回吐，瀉２７﹒２７％，報０﹒５６元

，為跌幅最大個股；連成科技（０８６３５）飆升１６﹒６７％，報０﹒８４元，為升幅最大個

股。（ｓｃ）

