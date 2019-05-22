《經濟通通訊社２２日專訊》《紐約時報》報道，因旺角騷亂案而被控暴動罪棄保潛逃的本
土民主前線黃台仰和李東昇，獲德國批出難民庇護申請。
曾任保安局長的新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，港府應該向德國提出嚴正交涉，澄清黃台
仰等人在港可得到公平審訊，並不牽涉政治逼害。但她承認，德國可以「政治理念不同」作為拒
絕移交的理由，如此的話特區政府要引渡黃台仰和李東昇回港會很困難。（ｃｗ）（ｚｚ）
22/05/2019 15:42
【旺角騷亂】葉劉：港府應向德交涉澄清黃台仰等在港可獲公平審訊
《經濟通通訊社２２日專訊》《紐約時報》報道，因旺角騷亂案而被控暴動罪棄保潛逃的本
土民主前線黃台仰和李東昇，獲德國批出難民庇護申請。
曾任保安局長的新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，港府應該向德國提出嚴正交涉，澄清黃台
仰等人在港可得到公平審訊，並不牽涉政治逼害。但她承認，德國可以「政治理念不同」作為拒
絕移交的理由，如此的話特區政府要引渡黃台仰和李東昇回港會很困難。（ｃｗ）（ｚｚ）
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