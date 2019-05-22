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22/05/2019 17:00

【旺角騷亂】梁美芬認為德國批出難民庇護為政治決定

　　《經濟通通訊社２２日專訊》《紐約時報》報道，涉嫌干犯暴動罪棄保潛逃的本土民主前線
黃台仰和李東昇，獲德國批出難民庇護申請。經民聯梁美芬回應德國批出難民庇護一事，認為這
是政治決定。
　　梁美芬指，德國和香港本身有引渡協議，但任何移交逃犯的協議都需要兩個管轄區同意，相
信德國政府不會移交兩人回港。梁美芬又指，香港的法治在國際馳名，黃台仰和李東昇在香港會
根據法律原則受審。她又表示，不希望有人仿效，以激進行為，獲取難民庇護。（ｙｎ）（ｚｚ

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