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22/05/2019 17:51

【旺角騷亂】周浩鼎促政府回應德國批出難民申請予黃台仰李東昇

　　《經濟通通訊社２２日專訊》《紐約時報》報道，因旺角騷亂案而被控暴動罪棄保潛逃的本
土民主前線黃台仰和李東昇，獲德國批出難民庇護申請。民建聯周浩鼎促政府要為此發聲，澄清
香港的情況，否則對香港的司法制度和法治有損害：「不要令人誤會香港政府有政治逼害的情況
出現」。
　　周浩鼎指，希望德國政府是基於事實而下此判斷，黃台仰和李東昇是因參加旺角暴動，是涉
及香港的刑事罪。（ｃｗ）（ｚｚ）

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