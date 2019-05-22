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22/05/2019 11:13

【移交逃犯】林鄭︰法治是香港最重要的核心價值，修例為彰顯法治

　　《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節，多名議題提出與《逃
犯條例》修訂相關之問題。林鄭月娥回應時表示，自己由２０１７年７月１日就職至今，都一直
秉持一國兩制、捍衛《基本法》，以及維護香港的傳統價值。她表示，香港其中一個最富優勢的
傳統價值是法治，而她認為，法治是香港最重要的核心價值；修例是為了彰顯法治。
　　林鄭月娥指，法治得以彰顯要靠幾個元素，包括︰守法、有獨立的司法機關，以及讓所有人
都在法律面前人人平等的法援制度；她認為，這些元素不但在香港仍然存在，而且比回歸時更受
國際認同與重視。她又指，今次修例是為彰顯法治，並覆行共同的國際責任打擊嚴重罪行，令法
治這個核心價值更加堅定。
　　民主黨林卓廷提問時警告，「惡法一旦通過，日後所有『送中』的冤案，歷史上都會記載︰
林鄭月娥是第一幫兇。」工聯會黃國健則表示，他曾經提出移交需由中央部門，例如最高人民法
院或最高人民檢察院提出，才能移交。經民聯梁美芬則提出，在逃犯移交是可派出觀察員；已到
陌生管轄區時，可要求對方先接受多些條件才把逃犯交到另一管轄區。林鄭月娥表示，會一併回
應各項意見。
　　林鄭月娥又指，特首在修訂中的角色是啟動移交程序，之後會交由法院在陽光下處理移交，
加上香港傳媒作為第四權有監察力，特首不可能一人「自把自為」，將任何人移交到其他司法管
轄區。（ｙｎ）（ｚｚ）

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