《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會質詢環節。林鄭月娥表示，留意
到財政司司長陳茂波已就關愛共享計劃帶來的不便表示歉意，她承認事後看來該措施在執行上非
常困難，但政府都要以高效率、按規則做好有關工作。
民建聯柯創盛問及日後政府會否設立一個恆常機制處理派錢事宜，林鄭月娥稱要先有共識何
謂「派錢」，若是無審查的派錢程序的確較易，但政府對公帑需要用得其所，因此有可能每次的
目標都有所不同，但政府會檢討今次的補漏拾遺措施。（ｃｗ）（ｚｚ）
22/05/2019 11:14
【補鑊四千】林鄭：無審查的派錢程序的確較易，但公帑要用得其所
《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會質詢環節。林鄭月娥表示，留意
到財政司司長陳茂波已就關愛共享計劃帶來的不便表示歉意，她承認事後看來該措施在執行上非
常困難，但政府都要以高效率、按規則做好有關工作。
民建聯柯創盛問及日後政府會否設立一個恆常機制處理派錢事宜，林鄭月娥稱要先有共識何
謂「派錢」，若是無審查的派錢程序的確較易，但政府對公帑需要用得其所，因此有可能每次的
目標都有所不同，但政府會檢討今次的補漏拾遺措施。（ｃｗ）（ｚｚ）
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