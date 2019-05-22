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22/05/2019 11:39

【答問時間】林鄭：為有效地清除鼠患，人手並不是問題

　　《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會質詢環節。日前衛生防護中心公
布３宗人類感染大鼠戊型肝炎新增個案，林鄭月娥指，十分關注公眾衛生及城市整淨，形容政府
是責無旁貸。呼籲社會對鼠患有何專家意見，政府都希望聆聽。她指，為了有效地清除鼠患，會
承諾人手資源不是問題，需要任何器具同樣不是問題，相信財政司司長也不會反對。
　　政務司司長張建宗早前宣布在本周一起（２０日），展開全城清潔３個月行動。林鄭月娥指
，在行動期間吸收到的經驗，會納入恆常工作，持之以恆防治鼠患。（ｃｗ）（ｚｚ）

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