【答問時間】林鄭：為有效地清除鼠患，人手並不是問題

《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會質詢環節。日前衛生防護中心公

布３宗人類感染大鼠戊型肝炎新增個案，林鄭月娥指，十分關注公眾衛生及城市整淨，形容政府

是責無旁貸。呼籲社會對鼠患有何專家意見，政府都希望聆聽。她指，為了有效地清除鼠患，會

承諾人手資源不是問題，需要任何器具同樣不是問題，相信財政司司長也不會反對。

政務司司長張建宗早前宣布在本周一起（２０日），展開全城清潔３個月行動。林鄭月娥指

，在行動期間吸收到的經驗，會納入恆常工作，持之以恆防治鼠患。（ｃｗ）（ｚｚ）

