《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。她在回應《逃犯條例
》修訂時批評部分議員雙重標準，指中央就修訂《逃犯條例》發聲是干預或破壞一國兩制，但又
到很遠的地方邀請外國介入修例，甚至教外國官員如何對待她。
林鄭月娥呼籲，議員應盡量「言行一致」；又指，中央就修例發聲是「理所當然」，因為中
央也希望香港成功落實一國兩制，也希望香港有法治，希望香港能配合其他地方聯合打擊嚴重罪
行。她又指，自己聽不到、看不到中央有胡亂評論香港工作。（ｙｎ）（ｚｚ）
22/05/2019 11:39
【移交逃犯】林鄭批部分議員邀請外國介入修例是雙重標準
《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。她在回應《逃犯條例
》修訂時批評部分議員雙重標準，指中央就修訂《逃犯條例》發聲是干預或破壞一國兩制，但又
到很遠的地方邀請外國介入修例，甚至教外國官員如何對待她。
林鄭月娥呼籲，議員應盡量「言行一致」；又指，中央就修例發聲是「理所當然」，因為中
央也希望香港成功落實一國兩制，也希望香港有法治，希望香港能配合其他地方聯合打擊嚴重罪
行。她又指，自己聽不到、看不到中央有胡亂評論香港工作。（ｙｎ）（ｚｚ）
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