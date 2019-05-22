【旺角暴動】紐時報道黃台仰、李東昇獲德國批出難民庇護

《經濟通通訊社２２日專訊》涉嫌干犯暴動罪棄保潛逃的本土民主前線黃台仰和李東昇，棄

保潛逃多時。《紐約時報》報道，二人已獲德國批出難民庇護申請。報道指，此次或是回歸首次

有香港人獲外國庇護。

報道引述黃台仰指，因擔心最終會被認出，認為不能再隱藏下去，又指德國批出他們兩人的

庇護申請，代表香港在國際上已失去特殊地位。

德國聯邦移民及難民署已證實去年批准兩名香港人的難民申請，惟沒有透露兩人姓名。

黃台仰及李東昇在２０１６年旺角騷亂中，被控暴動、煽惑非法集結等罪名。（ｆｗ）

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