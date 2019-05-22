【旺角暴動】黃台仰、李東昇獲德國庇護，鄭若驊不會就報道作評論

《經濟通通訊社２２日專訊》《紐約時報》報道，涉嫌干犯暴動罪棄保潛逃的本土民主前線

黃台仰和李東昇，獲德國批出難民庇護申請。

律政司司長鄭若驊表示不會就報道作評論。被問到事件是否反映外國對香港法治失去信心，

鄭若驊先指不太明白問題從何而來，其後表示不能夠評論個別媒體報道中的意見。

對於會否申請引渡黃台仰和李東昇，鄭若驊表示警方會做應該做的事。（ｚｚ）（ｆｗ）

