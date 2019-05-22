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22/05/2019 12:21

【移交逃犯】學生動源召集人鍾翰林疑涉在立會示威區破壞國旗被捕

　　《經濟通通訊社２２日專訊》逃犯條例修訂惹爭議，本月１４日「鬧雙胞」法案委員會同日
開會期間，反對及支持修例者於立法會外示威。「學生動源」在社交網ｆａｃｅｂｏｏｋ發布消
息，指召集人鍾翰林今晨８時左右，因本月１４日在立法會示威區涉嫌破壞國旗，今早８時左右
在元朗住所，被警方以涉嫌刑事毀壞拘捕，帶到中區警署，現正身處警署接受調查。（ｆｗ）（
ｚｚ）

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