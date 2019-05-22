《經濟通通訊社２２日專訊》逃犯條例修訂惹爭議，本月１４日「鬧雙胞」法案委員會同日
開會期間，反對及支持修例者於立法會外示威。「學生動源」在社交網ｆａｃｅｂｏｏｋ發布消
息，指召集人鍾翰林今晨８時左右，因本月１４日在立法會示威區涉嫌破壞國旗，今早８時左右
在元朗住所，被警方以涉嫌刑事毀壞拘捕，帶到中區警署，現正身處警署接受調查。（ｆｗ）（
ｚｚ）
22/05/2019 12:21
【移交逃犯】學生動源召集人鍾翰林疑涉在立會示威區破壞國旗被捕
《經濟通通訊社２２日專訊》逃犯條例修訂惹爭議，本月１４日「鬧雙胞」法案委員會同日
開會期間，反對及支持修例者於立法會外示威。「學生動源」在社交網ｆａｃｅｂｏｏｋ發布消
息，指召集人鍾翰林今晨８時左右，因本月１４日在立法會示威區涉嫌破壞國旗，今早８時左右
在元朗住所，被警方以涉嫌刑事毀壞拘捕，帶到中區警署，現正身處警署接受調查。（ｆｗ）（
ｚｚ）
|中國故事22/05/2019
【京城近觀】再見！南苑機場
|剖析天下22/05/2019
貿戰烽煙傳歐 汽車業戰雲密布
|生財有道22/05/2019
《開市Good Morning》林家亨：大市死貓彈 忌跟炒稀土
|FOCUS22/05/2019
【FOCUS】珊珊孤注一擲恐「四連敗」 英鎊過山車避之則吉
|剖析天下22/05/2019
政策雙管齊下 力挽大馬經濟
|國際動態22/05/2019
伊朗低濃縮鈾產量 或增4倍
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰