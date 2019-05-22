【移交逃犯】廉政專員白韞六撐修例：有其他地區涉貪疑犯匿香港

《經濟通通訊社２２日專訊》廉政專員白韞六出席「世界正義工程」國際會議後表態支持修

訂《逃犯條例》。他表示，知道有在其他地區涉嫌干犯貪污賄賂的疑犯，目前正藏身於香港，他

不希望香港成為避罪天堂，故支持政府提出修訂，惟他直言不掌握匿藏疑犯的實際數字。

他又指，廉政公署作為執法部門，有責執法、維護法治和治安，若任何法例出現漏洞，當然

希望能透過修例去堵塞。（ｆｗ）（ｚｚ）

