《經濟通通訊社２２日專訊》廉政專員白韞六出席「世界正義工程」國際會議後表態支持修
訂《逃犯條例》。他表示，知道有在其他地區涉嫌干犯貪污賄賂的疑犯，目前正藏身於香港，他
不希望香港成為避罪天堂，故支持政府提出修訂，惟他直言不掌握匿藏疑犯的實際數字。
他又指，廉政公署作為執法部門，有責執法、維護法治和治安，若任何法例出現漏洞，當然
希望能透過修例去堵塞。（ｆｗ）（ｚｚ）
22/05/2019 12:45
【移交逃犯】廉政專員白韞六撐修例：有其他地區涉貪疑犯匿香港
《經濟通通訊社２２日專訊》廉政專員白韞六出席「世界正義工程」國際會議後表態支持修
訂《逃犯條例》。他表示，知道有在其他地區涉嫌干犯貪污賄賂的疑犯，目前正藏身於香港，他
不希望香港成為避罪天堂，故支持政府提出修訂，惟他直言不掌握匿藏疑犯的實際數字。
他又指，廉政公署作為執法部門，有責執法、維護法治和治安，若任何法例出現漏洞，當然
希望能透過修例去堵塞。（ｆｗ）（ｚｚ）
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