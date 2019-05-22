【移交逃犯】李家超：法院有經驗及專業去保障被申請移交人士權利

《經濟通通訊社２２日專訊》社會對修訂《逃犯條例》的爭議持續，保安局局長李家超今日

回應立法會有關此事的質詢。他重複一貫說法，指修例是要解決兩個現實問題，一是處理台灣殺

人案，二是堵塞漏洞。他強調政府的建議是經審慎考慮，因此並不會收回草案，但政府會一直解

說及聆聽市民的意見，又指政府已作出了修訂，例如剔除了９項商業有關的罪項。

李家超指，民主派提出的日落條款是違背了法律中有關追溯期的原則，因此並不可行。提出

質詢的公民黨郭家麒批評，現時台灣陸委會說得很清楚，已盡力向港方溝通，但卻得不到回應，

質疑政府為何堅持一定要處理一個台方不接受、港人不接受又處理不到台灣殺人案的修例。李家

超重申，香港要先有法律基礎，才可與台方合作。

體育、演藝、文化及出版界馬逢國問到，有意見質疑法庭把關的能力有限，有何基礎能夠證

明法庭有能力就移交把關。李家超說，對香港的司法制度充滿信心，香港也是司法獨立的地區，

指法院曾在２００３年拒絕過一宗移交申請，認為可證明法院是有經驗、有專業，去保障有關人

士的權利，而有關人士亦可申請司法覆核或上訴至終審法院。

被問到政府是否有足夠時間完成法律程序，李家超指現時直到７月休會仍有約兩個月時間審

議，政府會盡量配合立法會審議，而修例的時間性是指台灣殺人案疑犯在釋放前，香港要有法律

基礎做移交工作，而審議的進度是靠議員如何處理審議工作。

許智峯批評，台方都明確批評不願在港府修例後進行移交，李家超還是一直利用此說法「是

虛偽的小人」，指他漠視港人的反對、漠視商界的憂慮，是否也是「鴕鳥」的一種，把頭埋在地

洞內，只聽中聯辦的指示。李家超就指，從執法的角度來看，保護市民安全都是無爭議的事，又

指聯合國都同意打壓犯罪是每個國家都應做，反問不處理今次修例是否正確。（ｃｗ）

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