《經濟通通訊社２２日專訊》前香港港督彭定康於英國出席一個論壇前，接受當地傳媒訪問
時，重申修例將會破壞一國兩制的承諾，威脅香港作為國際貿易中心的地位。他形容今次修例是
香港回歸以來所發生過「最差的事」（Ｔｈｅ ｐｒｏｐｏｓｅｄ ｌａｗ ｗｏｕｌｄ ｂｅ
ｔｈｅ ”ｗｏｒｓｔ ｔｈｉｎｇ” ｔｏ ｈａｐｐｅｎ ｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ
ｓｉｎｃｅ ｉｔｓ １９９７）。
他又警告，修例會拆走香港及內地的防火牆，國際社會遲早會開始認為香港不再特別。
。（ｆｗ）（ｚｚ）
22/05/2019 13:06
【移交逃犯】彭定康：修例毀一國兩制，乃回歸以來「最差的事」
《經濟通通訊社２２日專訊》前香港港督彭定康於英國出席一個論壇前，接受當地傳媒訪問
時，重申修例將會破壞一國兩制的承諾，威脅香港作為國際貿易中心的地位。他形容今次修例是
香港回歸以來所發生過「最差的事」（Ｔｈｅ ｐｒｏｐｏｓｅｄ ｌａｗ ｗｏｕｌｄ ｂｅ
ｔｈｅ ”ｗｏｒｓｔ ｔｈｉｎｇ” ｔｏ ｈａｐｐｅｎ ｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ
ｓｉｎｃｅ ｉｔｓ １９９７）。
他又警告，修例會拆走香港及內地的防火牆，國際社會遲早會開始認為香港不再特別。
。（ｆｗ）（ｚｚ）
|中國故事22/05/2019
【京城近觀】再見！南苑機場
|剖析天下22/05/2019
貿戰烽煙傳歐 汽車業戰雲密布
|生財有道22/05/2019
《開市Good Morning》林家亨：大市死貓彈 忌跟炒稀土
|FOCUS22/05/2019
【FOCUS】珊珊孤注一擲恐「四連敗」 英鎊過山車避之則吉
|剖析天下22/05/2019
政策雙管齊下 力挽大馬經濟
|國際動態22/05/2019
伊朗低濃縮鈾產量 或增4倍
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰