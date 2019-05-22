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22/05/2019 13:06

【移交逃犯】彭定康：修例毀一國兩制，乃回歸以來「最差的事」

　　《經濟通通訊社２２日專訊》前香港港督彭定康於英國出席一個論壇前，接受當地傳媒訪問
時，重申修例將會破壞一國兩制的承諾，威脅香港作為國際貿易中心的地位。他形容今次修例是
香港回歸以來所發生過「最差的事」（Ｔｈｅ　ｐｒｏｐｏｓｅｄ　ｌａｗ　ｗｏｕｌｄ　ｂｅ
ｔｈｅ　”ｗｏｒｓｔ　ｔｈｉｎｇ”　ｔｏ　ｈａｐｐｅｎ　ｉｎ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　
ｓｉｎｃｅ　ｉｔｓ　１９９７）。
　　他又警告，修例會拆走香港及內地的防火牆，國際社會遲早會開始認為香港不再特別。
。（ｆｗ）（ｚｚ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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