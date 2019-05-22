《經濟通通訊社２２日專訊》保安局局長李家超於出席立法會會議後，被問及涉及旺角騷亂
案的本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇獲得德國批出難民庇護申請的相關報道之回應。
李家超多次表示，不會評論個別個案。當被問到棄保潛逃一事，李家超指棄保潛逃不屬於逃犯移
交的４６項罪行之一。
李家超又指，一般情況下，沒有履行保釋條件的人士會被通緝，而執法部門會作出合法緝捕
，並留意事態發展。（ｙｎ）（ｚｚ）
22/05/2019 13:22
【移交逃犯】李家超︰棄保潛逃不屬逃犯移交罪行，不評論個別個案
《經濟通通訊社２２日專訊》保安局局長李家超於出席立法會會議後，被問及涉及旺角騷亂
案的本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇獲得德國批出難民庇護申請的相關報道之回應。
李家超多次表示，不會評論個別個案。當被問到棄保潛逃一事，李家超指棄保潛逃不屬於逃犯移
交的４６項罪行之一。
李家超又指，一般情況下，沒有履行保釋條件的人士會被通緝，而執法部門會作出合法緝捕
，並留意事態發展。（ｙｎ）（ｚｚ）
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