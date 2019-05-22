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即市新聞

22/05/2019 17:00

《鍾之日記》制裁名單加長，外資撤Ａ繼續

　　《鍾之日記》５月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　中美貿易戰愈演愈烈，美國除了提升中國商品關稅之外，亦向多家被指幫助中國政府做事的
戰略產業民企下手，繼中興（深：００００６３）、華為及大疆後，今次輪到視頻監控產業。外
交部發言人陸慷回應指，美國濫用國家力量肆意抹黑和打壓中國企業，使用關稅手段將傷害自己
的消費者和企業。
　　美國打擊中國戰略產業再升級，Ａ場下跌，盤中華為概念及５Ｇ概念走強，帶動滬指午收前
一度倒升，惟午後權重板塊出現明顯跌幅，拖累滬指全日仍跌０﹒４９％，報２８９１﹒７點，
失手二千九，深成指同軟０﹒５１％，創業板指微升０﹒３４％。
　　交投氣氛持續冰封，為市場帶來隱憂，兩市全日成交僅４６９２億元人民幣，而外資流出大
勢持續，今日再通過陸股通流出４４﹒９４億元人民幣，連續第五日流出，累計流出１９６億元
人民幣，５月至今，已錄得５６０億元人民幣淨流出，勢創滬深股通開通以來的最大走資規模。

＊港股結束三連跌，惟ＱＱ五連挫＊

　　隔晚美國科技股造好，帶動美股三大股指反彈，令港股連跌三日６１８點或２﹒１９％今日
見輕微回升。今早港股高開９６點報２７７５３點，最多升過１７１點報２７８２８。及後，港
股升幅逐步收窄更曾倒跌１６點，惟低位有資金追入，令港股最終全日收２７７０５點，升４８
點或０﹒１８％。
　　全日主板成交７６３﹒７７億元，按日大減１９﹒６％。
　　本港重磅股個別發展，騰訊（００７００）穿３４０元關，全日跌０﹒６％，五連跌累挫
９﹒１％；匯控（００００５）漲０﹒３％，港交所再升２％，友邦（０１２９９）升１﹒４％


＊美再揮制裁大棒，人面識別產業有危機＊

　　據外電報道，美國考慮把海康威視（深：００２４１５）及大華股份（深：００２２３６）
等５家涉及視頻監控業務的企業列入實體名單，即享受和華為的同一待遇，屆時美國企業將不能
再向該等企業提供材料或服務。
　　中國政府近年將人面識別廣泛應用至治安及維穩領域，被國際社會批評侵犯人權。外電報道
指，特朗普政府年初已考慮對該等企業採取禁令，但因當時貿易戰氣氛有所緩和而沒有實施。今
次已非海康威視和大華股份首次遭美國打擊。美國國會去年通過國防授權法案，禁止聯邦政府機
構採購或獲取任何兩企業提供的通信設備或服務。海康威視在Ａ股跌５﹒５％，大華股份更挫
５﹒９％。
　　另外，微軟網店下架了華為產品，令人猜想微軟會否跟隨谷歌，日後中止對華為手提電腦的
Ｗｉｎｄｏｗｓ系統授權許可。手機設備股震盪多日，今日再反彈，舜宇光學（０２３８２）升
１﹒９％，瑞聲科技（０２０１８）揚０﹒６％，富智康（０２０３８）漲６﹒４％。
　　華為同業中興通訊（００７６３）升２﹒２％，聯想集團（００９９２）跌１﹒２％。
　　
＊中國基建走出去，美國政府擬趕回去＊
　　　
　　美國對中國「走出去」的基建企業亦充滿提防態度。美國參議院少數黨領袖舒默日前要求聯
邦政府啟動調查，研究中國中車（０１７６６）設計的紐約市新地鐵車輛會否威脅到國家安全。
舒默表示，政府部門必須確定這是否會給紐約都會運輸局及通勤者帶來威脅。
　　中國中車尚未獲得紐約市的合約，但該公司已贏得洛杉磯、芝加哥、波士頓和費城的新地鐵
車輛合約。中國中車子公司中車四方表示，沒有證據指明任何製造商故意對列車車廂造成網絡威
脅。
　　基建股領跌，中車（０１７６６）跌１﹒３％，中鐵（００３９０）跌１﹒４％，中鐵建
（０１１８６）更挫３％，中交建（０１８００）跌１﹒５％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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