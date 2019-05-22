《鍾之日記》制裁名單加長，外資撤Ａ繼續

《鍾之日記》５月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中美貿易戰愈演愈烈，美國除了提升中國商品關稅之外，亦向多家被指幫助中國政府做事的

戰略產業民企下手，繼中興（深：００００６３）、華為及大疆後，今次輪到視頻監控產業。外

交部發言人陸慷回應指，美國濫用國家力量肆意抹黑和打壓中國企業，使用關稅手段將傷害自己

的消費者和企業。

美國打擊中國戰略產業再升級，Ａ場下跌，盤中華為概念及５Ｇ概念走強，帶動滬指午收前

一度倒升，惟午後權重板塊出現明顯跌幅，拖累滬指全日仍跌０﹒４９％，報２８９１﹒７點，

失手二千九，深成指同軟０﹒５１％，創業板指微升０﹒３４％。

交投氣氛持續冰封，為市場帶來隱憂，兩市全日成交僅４６９２億元人民幣，而外資流出大

勢持續，今日再通過陸股通流出４４﹒９４億元人民幣，連續第五日流出，累計流出１９６億元

人民幣，５月至今，已錄得５６０億元人民幣淨流出，勢創滬深股通開通以來的最大走資規模。



＊港股結束三連跌，惟ＱＱ五連挫＊



隔晚美國科技股造好，帶動美股三大股指反彈，令港股連跌三日６１８點或２﹒１９％今日

見輕微回升。今早港股高開９６點報２７７５３點，最多升過１７１點報２７８２８。及後，港

股升幅逐步收窄更曾倒跌１６點，惟低位有資金追入，令港股最終全日收２７７０５點，升４８

點或０﹒１８％。

全日主板成交７６３﹒７７億元，按日大減１９﹒６％。

本港重磅股個別發展，騰訊（００７００）穿３４０元關，全日跌０﹒６％，五連跌累挫

９﹒１％；匯控（００００５）漲０﹒３％，港交所再升２％，友邦（０１２９９）升１﹒４％

。



＊美再揮制裁大棒，人面識別產業有危機＊



據外電報道，美國考慮把海康威視（深：００２４１５）及大華股份（深：００２２３６）

等５家涉及視頻監控業務的企業列入實體名單，即享受和華為的同一待遇，屆時美國企業將不能

再向該等企業提供材料或服務。

中國政府近年將人面識別廣泛應用至治安及維穩領域，被國際社會批評侵犯人權。外電報道

指，特朗普政府年初已考慮對該等企業採取禁令，但因當時貿易戰氣氛有所緩和而沒有實施。今

次已非海康威視和大華股份首次遭美國打擊。美國國會去年通過國防授權法案，禁止聯邦政府機

構採購或獲取任何兩企業提供的通信設備或服務。海康威視在Ａ股跌５﹒５％，大華股份更挫

５﹒９％。

另外，微軟網店下架了華為產品，令人猜想微軟會否跟隨谷歌，日後中止對華為手提電腦的

Ｗｉｎｄｏｗｓ系統授權許可。手機設備股震盪多日，今日再反彈，舜宇光學（０２３８２）升

１﹒９％，瑞聲科技（０２０１８）揚０﹒６％，富智康（０２０３８）漲６﹒４％。

華為同業中興通訊（００７６３）升２﹒２％，聯想集團（００９９２）跌１﹒２％。



＊中國基建走出去，美國政府擬趕回去＊



美國對中國「走出去」的基建企業亦充滿提防態度。美國參議院少數黨領袖舒默日前要求聯

邦政府啟動調查，研究中國中車（０１７６６）設計的紐約市新地鐵車輛會否威脅到國家安全。

舒默表示，政府部門必須確定這是否會給紐約都會運輸局及通勤者帶來威脅。

中國中車尚未獲得紐約市的合約，但該公司已贏得洛杉磯、芝加哥、波士頓和費城的新地鐵

車輛合約。中國中車子公司中車四方表示，沒有證據指明任何製造商故意對列車車廂造成網絡威

脅。

基建股領跌，中車（０１７６６）跌１﹒３％，中鐵（００３９０）跌１﹒４％，中鐵建

（０１１８６）更挫３％，中交建（０１８００）跌１﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

